Halvparten av bedriftene tror krisen varer ut året – eller lenger

Veien ut av coronakrisen kan bli ubehagelig lang. Det tror mange norske bedrifter, ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse.

Fire av ti reiselivsbedrifter frykter konkurs, viser den siste medlemsundersøkelsen til NHO. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Én av tre bedrifter, 32 prosent, tror ikke de vil være tilbake på det nivået de var på før coronakrisen inntraff, før tidligst ved utgangen av året.

To av ti bedrifter tror ikke det vil skje før til neste år, mens 7 prosent tror det vil ta enda mer tid og 2 prosent ikke tror de noen gang vil være tilbake.

Over halvparten av bedriftene svarer at de har lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordrer på grunn av coronapandemien. Om lag like mange har lavere omsetning i mars enn i samme måned i fjor.

I 16 prosent av bedriftene har omsetningen falt med mer enn 75 prosent. Andelen er den høyeste siden i juni i fjor. Nesten én av to bedrifter (18 prosent) rapporter om betalingsvansker, og andelen som har gått til oppsigelser, siger videre oppover.

Som tidligere er det tjenestenæringene som sliter mest. 43 prosent av reiselivsbedriftene og 25 prosent av bedriftene i transportnæringen har en omsetningssvikt på 75 prosent eller mer. I de fleste andre bransjene har bare 0–2 prosent av bedriftene en så stor omsetningssvikt.

I de samme to bransjene har henholdsvis 43 prosent og 33 prosent betalingsproblemer, i de andre bransjene er gjennomsnittet 10 prosent.

41 prosent av reiselivsbedriftene frykter at de kommer til å gå konkurs. Det er langt høyere enn gjennomsnittet på 14 prosent.

Publisert: Publisert: 10. mars 2021 10:04