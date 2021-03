Andreas (29) er mekaniker ved Bergen Engines. – Det viktigste er at vi får beholde arbeidsplassene

Andreas Lygre er positiv til at et industrikonsern vil ta over motorfabrikken på Hordvikneset. Roar Abrahamsen i Fellesforbundet frykter en «slakt» dersom salget av Bergen Engines nå stoppes.

Andreas Lygre (29) er mekaniker på Bergen Engines. Han håper arbeidsplassene på fabrikken overlever salgsprosessen de nå er inne i. Vis mer byoutline Jannica Luoto