North Sea Energy Park aktuell for storskala batterifabrikk

Panasonic, Equinor og Hydro planlegger å etablere en storskala batterifabrikk i Norge. North Sea Energy Park i Bjerkreim har tirsdag blitt informert om at de er blant flere tomter som er med videre etter første kvalifiseringsrunde.

North Sea Energy Park i Bjerkreim kommune er aktuelle for etableringen av en storskala batterifabrikk. Vis mer byoutline North Sea Energy Park

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var tirsdag at nyheten kom om at Bjerkreim er en av flere som er aktuelle for den store utbyggingen. Rådmann i Bjerkreim kommune, Ørjan Daltveit ser svært positivt på nyheten

– Dette er en svært god nyhet. Mulighetene som ligger rundt dette prosjektet er store, og vil kunne gi store ringvirkninger for Bjerkreim, Dalaneregionen og for hele Rogaland, sier Daltveit.

Ørjan Daltveit er svært positiv til nyheten. Vis mer byoutline Arnt Olav Klippenberg

- Vi har gått videre i sterk konkurranse med over 100 innspilte næringsområder over hele landet. Det viser at vi så langt har gjort et grundig arbeid med planlegging og tilrettelegging av North Sea Energy Park, at området er svært godt egnet og tilfredsstiller kriteriene til en stor profesjonell aktør som dette og at vi er attraktive overfor store nasjonale og internasjonale aktører, sier Ørjan Daltveit.

Etablering av en storskala batterifabrikk stiller særskilte krav til aktuelle plasseringer. Viktige kriterier for et egnet sted er knyttet til tomt, elektrisk kraft, vann, logistikk og bemanning.

North Sea Energy Park utvikler et område på 2500 dekar i Bjerkreim kommune, som tilrettelegges for kraftintensiv industri.

Publisert: Publisert: 16. mars 2021 10:05