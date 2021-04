Lagersensasjon fra Vindafjord tar verden med storm

Siden 2010 har Autostore tatt av på det internasjonale markedet. Dette er historien om hvordan sensasjonen fra Nedre Vats ble et selskap verdsatt til 65 milliarder kroner.

Ivar Fjeldheim og Karl Johan Lier har all grunn til å smile sammen med Autostore-roboten etter at bedriften fra Nedre Vats i Vindafjord nylig er blitt verdsatt til 65 milliarder kroner. Vis mer byoutline Anders Minge

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Anders Minge (foto) (Stavanger Aftenblad)

Karl Johan Lier sier flaks har vært avgjørende for at selskapet har truffet blink. Samtidig peker han på en ukuelig entusiasme og optimisme på at de her virkelig hadde kjempepotensial.

– Jeg husker da vi skulle begynne å få utenlandske partnere i 2008. Da reiste vi masse rundt, men vi ble bare avvist. Det var overhodet ingen som hadde troen på oss, de bare lo av oss. Men plutselig var det én som hadde troen på oss, forteller han.