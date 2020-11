AstraZeneca-vaksine: 70 prosent effektiv mot coronavirus

Det svensk-britiske selskapet har sammen med Oxford University utviklet en coronavaksine.

23. november 2020

De foreløpige resultatene fra den tredje og siste kliniske studien som er gjennomført i Storbritannia og Brasil, viser at coronavaksinen i snitt er 70 prosent effektiv mot viruset.

Det skriver svensk-britiske AstraZeneca i en pressemelding.

– Denne dagen er en viktig milepæl i vår kamp mot pandemien, sier AstraZeneca-sjef Pascal Soriot i en pressemelding.

Kort tid etter børsåpning faller AstraZeneca-aksjen henholdsvis 0,23 og 0,54 prosent på børsene i Stockholm og London.

Opptil 90 prosent effektivitet

I studien er det gjennomført testing av to ulike doseringer. Over 23.000 mennesker har vært en del av studien.

Den mest effektive av disse var en hvor pasientene fikk en halv dose, etterfulgt av en hel dose en måned senere. Denne skal ha hatt 90 prosent effektivitet mot viruset.

De øvrige pasientene fikk to doser av vaksinen med en måneds mellomrom. Denne behandlingen skal ha vært 62 prosent effektiv.

– Disse funnene viser at vi har en effektiv vaksine som vil spare mange liv. Vi har funnet at en av våre doseringsmetoder kan være rundt 90 prosent effektiv og om det doseringsregimet brukes kan flere bli vaksinert med den planlagte vaksineleveransen, sier professor Andrew Pollard ved Oxford i en melding.

Parallelt med studiene i Brasil og Storbritannia, pågår det fremdeles studier i en rekke andre land. Totalt er 60.000 mennesker en del av testingen av denne vaksinen.

Kan komme til Norge

EU har forhåndsbestilt 300 millioner doser, med mulighet for å utvide ytterligere med 100 millioner doser. Norge har et samarbeid med EU rundt vaksiner som gjør at den også kan bli aktuell for bruk her i landet.

Tidligere har både Moderna og grupperingen Pfizer og BioNtech bekreftet at deres vaksiner er opp mot 95 prosent effektiv mot viruset.

Det som likevel taler til fordel for AstraZeneca og Oxfords vaksine er at denne er langt billigere og lettere å oppbevare enn de andre to vaksinene. Både Pfizer og Modernas vaksiner er nødt til å oppbevares svært kjølig da disse er RNA-vaksiner.

Vaksineresultater har de siste ukene gitt større og mindre markedsutslag.

