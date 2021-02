Sa opp jobben i Hurtigruten: – Synes ikke de har tatt et ordentlig oppgjør

Kristian Sæterhaug i Hurtigruten hadde fått nok. Han mener selskapet ikke har tatt et stort nok oppgjør med håndteringen av coronautbruddet i fjor sommer.

UTBRUDD: MS «Roald Amundsen» da skipet lå til kai i Tromsø i forbindelse med coronautbruddet om bord. Vis mer byoutline Ingun A. Mæhlum, VG

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Jeg har jobbet i Hurtigruten i 15 år og har lagt mye av sjelen min for at rederiet skal bli så bra som mulig. Men i fjor sommer følte jeg at kommersielle hensyn ble satt over sikkerheten til mannskapet.

Det sier Kristian Sæterhaug, som hadde sin siste dag på jobb i Hurtigruten i forrige uke. I januar sa han opp jobben som resepsjonssjef på MS «Roald Amundsen».

Dager etter at han hadde sin siste dag i bedriften, skrev han et Facebook-innlegg om hvorfor han sa opp.

«Det som skjedde på MS Roald Amundsen i fjor sommer var kriminelt og straffbart!» skriver han i innlegget.

Han skriver også:

«Sannheten er at det var uaktuelt for meg å forbli ansatt hos en arbeidsgiver med så elendig etisk etterlevelse av sine retningslinjer som Hurtigruten».

Han viser til håndteringen av utbruddet på MS «Roald Amundsen» i slutten av juli i fjor. Totalt testet 29 passasjerer og 42 ansatte positivt for coronaviruset etter seilasene med skipet mellom 17. og 31. juli.

69 kommuner i hele landet ble berørt av utbruddet.

Bekymret

I forkant av dette hadde det mønstret på flere ansatte fra utlandet.

– Det var ikke noe fornuftig karantene av det mannskapet som kom 7. juli. De ble satt rett til å jobbe med oss. De fikk ikke lov til å forlate skipet, men de jobbet med oss. Og vi kunne forlate skipet som vi ville, utdyper han til VG.

SA OPP: Kristian Sæterhaug har jobbet i Hurtigruten siden høsten 2005. Vis mer byoutline Privat

– Det var veldig viktig for Hurtigruten at vi skulle komme i gang med seilingen. Potensiell smitte ble ikke håndtert på en trygg måte, fortsetter han.

Han mener ledelsen burde håndtert utbruddet annerledes og skjønt at det var smitte om bord langt tidligere.

– Jeg skjønte at noe var galt kvelden før. Jeg ble bedt om bistå mannskapet som skulle vaske rommet til en de trodde var syk. Når jeg med så lite kjennskap til hva som faktisk foregikk, skjønner jeg ikke hvordan de som satt med ansvaret ikke skjønte det før, sier han.

Sjøfartsdirektoratet publiserte i september en rapport som konkluderte med at beredskapen ikke fungerte, at varslingsrutiner for smitte om bord ikke ble fulgt. De viste også at det tok flere dager før rederiledelsen ble informert.

Den konkluderte også med at det ikke ble gjort noen risikovurdering i forkant av seilasen i juli, til tross for at det var en pågående pandemi da cruiset startet og at det var redusert bemanning i rederiadministrasjonen, påpekes det i rapporten.

Etterlyser et oppgjør

Sæterhaug mener det er for lite at kun én leder har måttet gå i kjølvannet av utbruddet. Det er snakk om konserndirektør for maritime operasjoner, Bent Martini, som sluttet i oktober i fjor.

– Jeg synes ikke de har tatt et ordentlig oppgjør med det som skjedde, sier han.

Han forteller om mange støttende meldinger, også fra hans tidligere kollegaer.

– Jeg håper at dette kan inspirere til en endring i kulturen i Hurtigruten. Jeg opplever ikke at det er rom for det sånn det står nå, sier han.

TIL KAI: MS «Roald Amundsen» Vis mer byoutline Ingun A. Mæhlum

– Trygg, romslig og åpen kultur

Kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken synes det er leit å lese hvordan hans tidligere kollega beskriver kulturen i Hurtigruten.

– Selv om det vår tidligere kollega skriver om utbruddet på MS «Roald Amundsen» allerede er grundig behandlet i den eksterne granskningen, tar Hurtigruten alle tilbakemeldinger og bekymringsmeldinger fra våre ansatte på alvor, også denne, skriver han i en e-post til VG.

Han sier videre at de har arbeidet med kultur i Hurtigruten i en årrekke.

– Hurtigruten ønsker en trygg, romslig og åpen kultur, der det også skal føles trygt å si fra om alle typer forhold. Vi har tydelige prosedyrer og systemer for å legge til rette for nettopp dette, også ved at ansatte kan varsle anonymt.

– Ledelsen jobber tett sammen med ansatte, tillitsvalgte og ansattrepresentanter for å sikre at vi blir bedre hver eneste dag. Dette arbeidet vil ha høy prioritet også i tiden fremover slik at Hurtigruten kan være en trygg og god arbeidsplass for våre mange ansatte, fortsetter han.

Les også Ansatte i karantene på Hurtigruten: – Tilliten til kapteinen vår, skipslegen og resten av Hurtigrute-konsernet er tynnslitt

Publisert: Publisert: 22. februar 2021 13:22 Oppdatert: 22. februar 2021 13:58