Tre personer pågrepet og siktet i konkurssak

Økokrim etterforsker mistanke om straffbare forhold som er avdekket under en konkursbehandling.

Tre personer ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag i Oslo tingrett, siktet for grov utroskap. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres...

Tre personer ble onsdag pågrepet og siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap, skriver Økokrim i en pressemelding.

Torsdag ble de tre fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

– Vi har bedt om at de varetektsfengsles i en uke med brev og besøksforbud på grunn av fare for bevisforspillelse. Vi har fått informasjon fra bostyrer, som har avdekket straffbare forhold under bobehandlingen. Vi er helt i startfasen av etterforskningen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen til E24.

Samtidig ble det foretatt ransakninger flere steder på Østlandet og Vestlandet.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet, og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon. Etterforskningen skal nå avklare om det har skjedd noe straffbart, sier Thorsen.

Økokrim utelukker foreløpig ikke ytterligere pågripelser.

Førstestatsadvokaten vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Min klient nekter straffskyld og har begjært seg løslatt. Han har samarbeidet med politiet og ønsker at saken blir oppklart, sier Thomas Frøberg som forsvarer en av mennene.

Mats Stenmark Iversen som forsvarer en annen sier til E24 at han ikke har noen kommentar til saken.

Forsvareren til den tredje mannen, Søren Olsen, har ikke besvart E24s henvendelser.

Publisert: Publisert: 11. februar 2021 16:18 Oppdatert: 11. februar 2021 16:29