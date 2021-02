Hun tror bygdebedrift kan trekke folk til teknologijobber

En teknologijobb på bygda kan være attraktivt for byfolk som vil ha mer plass og natur rundt seg, mener Camilla Tepfers.

Camilla Tepfers i Infuture tror absolutt at Autostore kan lykkes med sin offensive satsing. Vis mer byoutline Frode Hansen, VG

For robotselskapet Autostore i Nedre Vats i Rogaland er det nå videre vekst som gjelder. Mer netthandel og kunders forventning om kjapp levering gjør at Autostore tror på stor etterspørsel etter den automatiserte lagerløsningen selskapet leverer.

Selskapet skal ansette 100 personer bare i år.

Partner Camilla Tepfers i rådgivningsselskapet Infuture har jobbet mye med trender både innen arbeidsliv og handel. Hun er ikke i tvil om at effektive lagerløsninger går gode tider i møte.

– Ingen lurer lenger på om netthandel er en trend. Her har koronakrisen vært med på å bryte ned en del barrierer. Nå ser vi en ketchupeffekt, sier Tepfers.

Ett eksempel hun peker på, er dagligvare.

– I Norge har vi noen få, store selskap som dominerer. De har vært forsiktige med å satse på netthandel fordi de ikke har sett på det som hensiktsmessig, ikke fordi det har vært noe teknologisk i veien for å gjøre det. Nå har de endret holdning.

En ting er de store, robotiserte lagrene som gjerne ligger litt i utkanten av byer. Tepfers viser også til at det nå også blir mer og mer aktuelt med bygging av mindre lagre i bysentra – for å få varer enda mer effektivt ut til kundene.

Hun har tidligere laget en studie for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og fagforbundet LO Stat om framtidens trender innen arbeidsliv. Tepfers har god tro på at Autostore kan tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft til Nedre Vats.

– Også i Norge er det en tendens at å være tett på naturen teller mye. En en jobb i en bedrift som er helt i front teknologisk, kombinert med å få være nær naturen, vil nok det være attraktivt for noen.

Tepfers viser til at det er en viss trend internasjonalt at folk flytter ut fra storbyer som New York for å bo mer landlig.

– Utviklingen må følges lenger for at vi skal kunne konkludere. Men det kan være at koronapandemien har gjort at folk vil ha mer plass rundt seg, kombinert med at de har erfart at det går fint å jobbe digitalt. Samtidig kan da skyhøye boligpriser i storbyer gjøre at folk vil prøve noe annet, sier hun.

