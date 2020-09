Treningssenterkjede utvider midt i krisen – får ingen støtte fra bankene

Evo Fitness skal ekspandere, men klarer ikke få på plass finansiering av treningsutstyr. Nå ber Virke om at staten stiller opp med kreditt overfor den hardt pressede bransjen.

FRUSTRERT: Administrerende direktør Morten Hellevang i Evo Fitness stusser på den manglende støtten fra banker og investeringsselskaper. Vis mer byoutline Evo / Peter Zubek

Publisert: Publisert: 20. september 2020 21:18

Til tross for tøffe tider, planlegger Evo Fitness å utvide med to nye sentre i år og ytterligere fire neste år.

Men selskapet har fått uventet lite hjelp med vekstplanene.

Seks nye treningsstudioer krever over 10 millioner kroner i utstyrsfinansiering, og det er det ingen banker som vil hjelpe med, sier administrerende direktør Morten Hellevang.

– Han vi har brukt som mellommann, har gitt opp. Så da tok vi kontakt med bankene selv, blant annet den vi har brukt gjennom ti år, men svaret var nei. Det er altså umulig å få tak i ny leasingramme.

Har gjort Evo lønnsomt

Utstyret du bruker på et treningssenter er som regel leid eller leaset. Sistnevnte løsning har gjennom alle år vært Evo Fitness’ foretrukne form for finansiering.

Avtalenes løpetid ligger vanligvis på seks år, mens utstyrets levetid ligger på 10–20 år.

Hellevang synes det er underlig at det skal være så vanskelig å få bankene med på laget nå.

– I alle år, også da vi lå nede med nesten knekt rygg, har vi hatt tilgang til leasing på utstyr. Banken har tatt betydelig mer risiko overfor oss tidligere.

Evo-sjefen viser til selskapets utvikling de siste årene. I 2014 hadde de et driftsresultat på minus 22 millioner kroner, men deretter har pilene pekt rett opp.

Nå er konsernet Fitness Group Nordic tilnærmet gjeldfritt, har en egenkapitalgrad på 60 prosent og har hatt et driftsoverskudd på totalt 36 millioner kroner de siste tre regnskapsårene.

Ønsker statlig støtte

Eksempelet med Evo viser med all tydelighet hvor vanskelig det er å få tilgang på kreditt i treningsbransjen om dagen, selv for dem som er i posisjon til å investere, påpeker Kjersti Oppen, bransjedirektør i Virke Trening.

– Dette vanskeliggjør investeringer og muligheter for videre utvikling, og det i en periode hvor dette er svært viktig for bransjen, sier hun.

Virke ønsker seg derfor en statsgarantert investeringsramme, eller en driftskreditt.

– Dette vil sikre videre investeringer og utvikling i bransjen, gitt tørken vi opplever i kredittmarkedet. Det vil være svært viktig for at bransjen på lengre sikt kan komme seg ut av den vanskelige situasjonen den er i nå, sier Oppen.

Kjersti Oppen, bransjedirektør i Virke Trening. Vis mer byoutline Virke

Har penger på bok

Uten bankfinansiering gjenstår to alternativer for Morten Hellevang og Evo Fitness.

Det ene er å kjøpe treningsutstyret med penger fra egen lomme. Det andre er å inngå en avtale om finansiering direkte med leverandøren. Sistnevnte løsning er mye dyrere og stiller Evo i en svakere forhandlingsposisjon, sier Hellevang.

– Heldigvis har vi pengene på bok, så det er ikke krise for vår del, men det er ikke sånn det skal være. Dette er ingen optimal bruk av likvide midler.

– Hva med lånegarantiordningen som ble innført i mars?

– Den har en nedbetalingstid på tre år, noe som ville gitt oss en relativt høy lånebelastning i en forholdsvis kort periode. I tillegg fikk vi beskjed fra banken om at vi ikke kunne bruke den til å finansiere utstyr.

– Ønsker dere det samme som Virke?

– Vi har ingen forventninger om en statsgarantert kredittramme til drift, men det hadde hjulpet med en pakke som frigjør noe investeringsmidler og som får opp aktivitet. Det er ganske mange som sliter nå.

Treningssenterkjeden omsatte for 140 millioner kroner i fjor. I løpet av 2021 skal de ha åpnet seks nye lokaler. Vis mer byoutline Evo / Peter Zubek

Avslag fra banken gjennom ti år

Evo Fitness’ siste leasingavtaler har blitt gjort via Ikano Bank. Disse kredittrammene har ikke rom for å finansiere utstyret til de nye treningssentrene, og Evo-sjef Hellevang sier de har fått nei på den siste forespørselen.

Ikano Bank opplyser via norgessjef Lisbeth Kvan at deres kriterier for hvem de gir kreditt er konfidensielle og at de derfor ikke har noen kommentarer til saken.

Sparebank 1 Østlandet har hatt Evo som kunde i 10 år. Bankens investeringsselskap har også avslått treningsstudiokjedens søknad.

Stian Haugsrud, leder for bedriftsmarked i Sparebank 1 Finans Østlandet, skriver i en e-post at de har taushetsplikt om kundeforhold, men at de på generelt grunnlag kan si at «dette er en objektsgruppe i leasingmarkedet som vi er svært lite eksponert mot, og som vi heller ikke ønsker å vokse i. Dette er en praksis vi har hatt lenge før coronaen inntraff.»

