Fagforbund-leder om topplederlønningene i bussbransjen: – Det gjør folk forbanna

Topplederne i bransjen tjente i snitt 2,85 millioner kroner i 2019. Startlønnen til en bussjåfør lå samtidig på 340.000 kroner.

En gjennomgang av årsrapporter E24 har gjort viser at direktørlønningene i syv av de største selskapene i bussbransjen summerte seg til nær 20 millioner kroner i fjor.

Lønnsveksten til en av de best betalte toppsjefene, administrerende direktør i Vy buss, Ole Engebret Haugen, var på 12,76 prosent fra 2018 til 2019. Årslønnen hans inkluderte blant annet en bonus på 443.000 kroner, i tillegg til grunnlønnen på 2,7 millioner kroner.

Til sammenligning har bussjåførenes lønnsvekst vært på 3,63 prosent siden 2017, ifølge Yrkestrafikkforbundet.

– Det som provoserer bussjåførene er at direktørene har bevilget seg selv mellom 300-400.000 kroner i lønnstillegg i året de siste årene. Det er en årslønn for en bussjåfør. Samtidig «gav» de bussjåførene 2.500 kr i lønnsvekst i 2018. Det gjør folk forbanna, sier Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes som også selv er bussjåfør.

– Jeg blir oppgitt

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum sier det er en enorm sløsing av bedriftenes penger.

– Tallene stripper arbeidsgivere for all troverdighet når de oppfordrer til moderasjon. Jeg blir oppgitt når dobbeltmoralen viser sitt rette ansikt ved at enkelte ledere har fått bonus og lønnsøkning tilsvarende en årslønn for en bussjåfør og så maner de til at sjåførene skal vise måtehold.

Topplederlønningene i 2019 Administrerende direktør i Boreal Norge, Kjetil Førsvoll:

3,73 millioner kroner

Administrerende direktør i Vy Buss, Ole Engebret Haugen:

3,3 millioner kroner

Administrerende direktør i Tide AS, Roger Rong Harkestad:

3,2 millioner kroner

Administrerende direktør i Sporveien AS, Cato Hellesjø:

2,9 millioner kroner

Administrerende direktør i Unibuss AS, Øystein Svendsen:

2,2 millioner kroner

Administrerende direktør i Norgesbuss, Atle Rønning:

2,2 millioner kroner

Administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen:

2,1 millioner kroner Sporveien er morselskapet i konsernet med Unibuss, som kjører rutebussene på oppdrag fra offentlige administrasjonsselskaper, slik som Ruter. I denne oversikten er ikke lederlønningen til Nobina AS med, ettersom det ikke var mulig å konkretisere lønnsnivået til Norgessjefen ut i fra årsrapporten. Vis mer vg-expand-down

Eggum trekker også frem NHO Transport-lederens uttalelser om bekymring for økonomien i selskapene.

– De sier de er redd for at ei lønn å leve av og kostnader til trygg arbeidsplass for landets bussjåfører skal gå ut over passasjerene. Så ser vi at det nesten ikke finnes toppledere i busselskap som tjener under 2,5 millioner, at noen tjener helt opp til 3,7 millioner.

E24 har gjentatte ganger i løpet av tirsdag forsøkt å komme i kontakt med selskapene uten hell. Hverken Ruter eller Boreal ønsker ikke å kommentere saken. Vy har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Administrerende direktør i Norgesbuss, Atle Rønning, sier at han ikke ønsker å kommentere andre selskaper, men opplyser at han gikk ned 36.000 kroner fra 2018 til 2019.

– Går ikke an å sammenligne

Jon H. Stordrange i NHO Transport forklarer at det er styret som fastsetter lønnen til administrerende direktør.

– Det fastsettes ut i fra resultater, eller andre lederes lønninger i tilsvarende stillinger og med samme størrelse og kompleksitet på bedriften.

På spørsmål om hvordan man kan forsvare en lønnsvekstsforskjell på nær ti prosent mellom toppledere og bussjåfører, svarer Stordrange at det ikke går an å sammenligne.

– Det er så mange forskjeller fra et år til et annet, og det er så mange faktorer. Det går ikke an å sammenligne lønn.

På Eggums uttalelser om ledernes lønn svarer Stordrange at lønnsnivåene varierer fra selskap til selskap, og at det er basert på hva tilsvarende ledere har fått.

– Det er sånn arbeidsmarkedet fungerer, legger han til.

– Avstanden har blitt helt absurd

Klungenes i Yrkestrafikkforbundet sier han har sett en trist utvikling i bransjen.

– Det har blitt et stadig større skille mellom ledere og bussjåfører. Før satt lederne og sjåførene på samme pauserom og lønnsforskjellene var ikke enorme. Nå sitter ledelsen i egne bygg og vet fint lite om hvordan hverdagen til en bussjåfør er. De regner på minutter og kroner og øre for å spare inn mest mulig. Hver innsparing de finner går ut over sjåførene. Samtidig har avstanden blitt helt absurd når det kommer til lønn.

Han mener man må betale en anstendig lønn dersom man vil rekruttere flere bussjåfører.

– I dag klarer man knapt å rekruttere noen, det mangler 1.000 sjåfører i året, og gjennomsnittsalderen er langt over 50 år, sier han, og legger til:

– Lønn er viktig, sier NHO, når de skal rekruttere ledere. Det er nødvendig for å få de rette folkene. Det er akkurat slik det er med bussjåførene også.

Mener saken svartmales

NHO Transport-sjefen sier bussjåførene får en anstendig lønn.

– 450.000 i gjennomsnitt er et godt utgangspunkt. Vi har tilbudt en god prisvekst, og det samme som andre grupper industriarbeidere og offentlig ansatte har fått. Det generelle kravet er at de skal ha bedre kjøpekraft, og det får de med det tilbudt vi har kommet med, sier Stordrange.

I tillegg mener han at fagforbundene gir en feilaktig oppfatning om hva lønnsnivået ligger på.

– Vi synes arbeidstagerorganisasjonene svartmaler saken fra bussjåførens side. Når fagforbundene sier at startlønnen ligger på 340.000 er det feil, den ligger på 381.000 og det er helt uten tillegg og ansiennitet.

– Men du sier gjennomsnittslønna er på 450.000 kroner, er det da inkludert tillegg for helgevakter og ulempetillegg for å jobbe kveld og natt?

– Ja, en gjennomsnittslønn på 452.000 inkluderer alle tillegg i forhold til ansienntitet og kompetanse, samt det vi kaller ubekvemstillegg. Det inkluderer ikke overtid, forklarer han.

