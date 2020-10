Wizz Air-sjefen: – Føler ingen kjærlighet fra Norge

Konsernsjef József Váradi i Wizz Air annonserte de nye planene for Norge under en pressekonferranse torsdag. Han har følt en kjølig mottakelse fra Norge.

Konsernsjef József Váradi i Wizz Air svarte på hva han synes om boikotten fra norske selskaper og norske samfunnstopper torsdag. Vis mer byoutline BERNADETT SZABO / Reuters

Torsdag inviterte Wizz Air til en digital pressekonferanse for å komme med nye oppdateringer om satsingen.

Det var medgrunnlegger og konsernsjef József Váradi som stilte opp for å møte pressen. På spørsmål om han føler at Wizz Air har blitt tatt godt i mot i Norge, svarer Váradi slik:

– Jeg ville ikke klassifisert det som en bryllupsinvitasjon, sier toppsjefen.

– Når du blir invitert til ekteskap føler du kjærlighet, og det føler jeg ikke for øyeblikket, utdyper han.

På spørsmål om hvordan han kan sørge for å få en bryllupsinvitasjon, svarer Váradi at Wizz Air skal skape nye og rimelige muligheter for det norske folk.

– Forhåpentligvis vil de se dette etterhvert. For det andre må vi ut av denne følsomme debatten og basere oss på fakta. Vi gjør noe riktig, ellers ville vi ikke fått støtte av de beste investorene, sier Váradi og henviser blant annet til oljefondet som har andeler i selskapet.

– Kritikken er helt urettferdig, sier József Váradi til spørsmål om hvordan det har vært etter at Erna Solberg og norske selskaper har kommet med boikott-varsler. Vis mer byoutline Andrew Boyers

Dobler satsingen i Norge

Egentlig skulle selskapet starte med en base på Gardermoen og to fly. Nå vil selskapet også åpne en base i Trondheim og sette to fly der også.

Den ungarske lavprisgiganten Wizz Air annonserte 6. oktober at de vil innta det norske innenriksmarkedet fra 5. november – 14 år etter at de begynte å fly til Norge.

– Vi har solgt tusenvis av billetter allerede og responsen i markedet har vært svært god. Vi ser at vi kan gjøre mer og det er det markedet og nordmenn flest etterspør, sier Váradi om beslutningen.

Lanseringen skjer samtidig som hele luftfartsbransjen globalt er i full krise takket være corona.

Erna Solberg har tidligere varslet om boikott av selskapet. Vis mer byoutline Bjørge, Stein

Flere vil boikotte Wizz Air

Etter spørsmål fra Jonas Gahr Støre, kom Erna Solberg med en rekke boikott-uttalelser mot Wizz Air.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg under spørrtimen på Stortinget.

Siden toppsjefen ga en krystallklar beskjed om at de driver uten fagforeninger, har lavpriskjempen også hisset på seg boikotter fra flere organisasjoner.

Tirsdag ble det kjent at bransjeorganisasjonen Lederne har kastet seg på Wizz Air-boikotten, én dag etter at hovedstyret i YS fattet samme avgjørelse.

Reaksjonene kommer etter en pressekonferanse tidligere denne måneden der konserndirektør József Váradi i Wizz Air fortalte at flyselskapet ikke ville inngå tariffavtaler med fagforeninger.

