Krisepakken gjør at hun forblir i bransjen. Andre faller mellom to stoler.

Regjeringens krisepakke kan bidra til at små reiselivsbedrifter overlever de neste månedene. Anniken Aakvik er blant dem som er lettet etter løfte om mer penger.

Anniken Aakvik i Offbeat Adventure har spesialisert seg på å ta med utenlandske turister på enkle fjellturer. Det markedet falt helt bort i sommer. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren

Publisert: Publisert: 20. oktober 2020 18:52

– Dersom det ikke hadde kommet mer penger, ville jeg ha sett meg om etter noe annet å gjøre. Det ville vært i en annen bransje enn reiselivet, sier Anniken Aakvik.

Hun driver selskapet Offbeat Adventures på Sunnmøre. Kundene har vært utenlandske turister som vil oppleve norske fjell gjennom enkle turer med guide. Koronaen førte til at 90 prosent av markedet ble borte.

– Bidragene til faste utgifter gjør at selskapet overlever. Jeg kan jo ikke betale for hverken kontor eller regnskapsfører når jeg ikke har inntekter.

Selskapet fikk 40.000 kroner i støtte for april og mai. Hun forteller at søknad er på vei for sommermånedene, og hun er derfor glad for at ordningen videreføres ut året.

Tror strengere krav kan bli tøft for mange

Ordningen betyr at bedrifter med omsetningsfall på mer enn 40 prosent får dekket deler av faste og uunngåelige kostnader.

Det kom frem da næringsministeren presenterte krisepakken tirsdag ettermiddag.

Ekteparet Monja og Sindre Mjelva driver Hotel Union i Geiranger. I år har hotellet hatt et fall i omsetningen på 40–50 prosent i forhold til budsjettet.. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren

Dette betyr at bedriftene i reiselivet må ha et større fall i omsetningen enn i den generelle ordningen, der grensen var på 30 prosent. Tilskuddet beregnes imidlertid på samme måte som i den forrige ordningen.

– Jeg er glad for at vi har en ordning. Men den nye terskelen kan bli dramatisk for mange som ligger med et fall på rundt 30–35 prosent, sier direktør Sindre Mjelva ved Hotel Union i Geiranger.

Han håper derfor Stortinget vil sette ned grensen til 30 prosent. Selv regner han med at hotellets omsetning i år vil ligge 40–50 prosent under budsjettet. Men først i januar vet han om det vil utløse penger fra staten.

– Vi kan jo ha gjort oss selv en bjørnetjeneste. Vi har forsøkt å redusere fallet så godt vi kan, noe som kan skyve oss akkurat ut av ordningen. Men marginene på disse inntektene er lavere enn normalt, påpeker Mjelva.

Les også 1,4 milliarder i ny krisepakke til reiselivet: – Ikke tilstrekkelig, sier LO-leder

Daglig leder Hans Hatle i Barents-Safari har spesialisert seg på turer med elvebåt og snøscooter. I år uteblir asiatiske nordlysturister, men Hatle regner ikke med at krisepakken dekker de tapte inntektene. Vis mer byoutline Arnfinn Mauren

For noen er ordningen verdiløs

Men det er langt fra alle i reiselivet som kan nyte godt av ordningen. Daglig leder Hans Hatle i opplevelsesselskapet Barents-Safari i Kirkenes forteller at han føler selskapet faller mellom to stoler.

– Vi tjener for mye og har for små faste kostnader. Derfor blir ordningen verdiløs for oss, sier han.

Men selskapet taper millionbeløp. November og desember er normalt toppmånedene. Da kommer asiater i hundrevis for å oppleve nordlyset. Omsetningen i disse to månedene ligger normalt på rundt tre millioner kroner.

– Men det inntektsbortfallet får vi ikke kompensert. Vi skal likevel klare oss, så sant ikke denne situasjonen pågår i flere år fremover.

Her kan du lese mer om Coronaviruset Reiseliv