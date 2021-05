SAS starter opp ruten til New York i sommer

Coronapandemien tvang SAS til å stenge ned direkteruten fra Oslo i mars i fjor. Nå, over ett år senere, planlegger flyselskapet gjenåpningen.

SAS-ruten fra Oslo til New York har vært stengt siden 13. mars i fjor. Vis mer byoutline Anders Wiklund / TT News Agency via Reuters

SAS’ direkterute mellom Oslo og New York starter opp igjen den 3. juli.

Avgangen skal gå på onsdager og lørdager, med retur torsdag og søndag, ifølge en melding fra flyselskapet.

Fremover skal SAS vurdere hvorvidt de skal øke antall avganger basert på etterspørsel.

– Det er svært gledelig for SAS at vi nå kan gjenoppta interkontinentale direkteruter med en attraktiv rutetabell fra Oslo. Mange gleder seg til å besøke slekt og venner i USA og våre kunder har etterspurt nettopp denne ruten. New York-ruten blir også viktig for norsk fiskeeksport, sier konserndirektør og norgessjef Kjetil Håbjørg i en uttalelse.

Direkteruten har vært stengt siden den 13. mars i fjor, dagen etter at Erna Solberg og regjeringen innførte stenge smitteverntiltak i Norge.

Nå skal den opereres av flytypen Airbus A330, som har 266 seter.

SAS opplyser også at de fortsetter å fly til Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco og Washington fra København.

Norwegian droppet langdistanse

Norwegian har på sin side varslet at de legger ned langdistansesatsingen sin, og heller satser på ruter i Norden og i Europa.

Norwegian hadde tidligere ruter til flere steder i USA fra Oslo.

Norwegian la fram planen om å skrote langdistanserutene i januar i år, som en del av redningspakken i konkursbeskyttelsesprosessen i Irland.

Planen om å droppe langdistanse innebar at Norwegian måtte kvitte seg med 35 langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner.

Norse Atlantic satser

Norse Atlantic, som ble grunnlagt i februar i år, har samtidig planlagt å bruke deler av Norwegians Dreamliner-flåte til lavprisruter fra Norge til USA.

Tidligere i vår signerte selskapet leasingavtaler på seks Boeing 787–9 og tre Boeing 787–8 med AerCap – det samme selskapet som Norwegian leide sine Dreamlinere fra.

Det ferske flyselskapet har Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise på laget, og planlegger å sin første flytur i desember 2021.

– Jeg vil absolutt ikke gjøre noe som er til skade for Norwegian. Jeg hadde ikke vært med på dette hvis jeg ikke følte det var vinn-vinn for Norse og Norwegian, sa Bjørn Kjos til E24 i midten av mars.

