Virke og NHO forventer mer reising inn og ut av Norge

Virke vil det globale reiselivsrådet til livs, og NHO håper det blir lettere å hente utenlandske arbeidere når regjeringen trolig starter på trinn tre fredag.

Virke håper det blir mulig å restarte reiselivet igjen når regjeringen trolig starter trinn tre i gjenåpningsplanen fredag.

Både å åpne for prioriterte grupper arbeidsreisende og å fjerne det globale reiserådet og erstatte det med reiseråd til spesielt rammede land, står i trinn tre i gjenåpningsplanen.

Regjeringen har imidlertid hele veien sagt at gjenåpningen styres av smittesituasjonen og ikke datoer, og det er langt fra sikkert at hele trinn tre innføres med en gang.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen håper og forventer at gjenåpningen sikrer de som ifølge ham har vært rammet hardest, altså kultur- og reiselivsnæringene.

– Vi ser at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp, så håper jeg det vi tar i neste trinn, er de som har hatt det tøffest. Hvis vi får nå får klare åpninger der, altså på reiseråd og muligheten til å holde større arrangementer, er vi godt på vei, sier han.

Utenlandsk arbeidskraft

Kort oppsummert håper han det sørger for at folk får reise ut av Norge, og at folk får reise inn.

– Så lenge vi kan gjøre det på en sikker og trygg måte, håper vi at mest mulig av begrensningene kan tilpasses slik at man kan få til bevegelse. Ut ifra sånn vi klarer å lese smittetallene, ser vi ingen grunn til at vi ikke nå kan gå for det, sier han.

En gjenåpning for større arrangementer håper han også kan redde noen av festivalene og konsertene som nå er avlyst, slik at de muligens kan prøve igjen på sensommeren eller høsten.

NHO er på sin side opptatt av muligheten til å kunne få inn arbeidskraften de trenger.

– Våre bedrifter sliter med å få tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft, så de har selvfølgelig forventninger når det gjelder innreise, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

Hun håper man blant annet kan bruke coronasertifikat for å løse dette, samt at man åpner for å søke om innreise på gruppenivå for personell som ikke har vaksinesertifikat.

– Men alt som er av gjenåpning, som jo vil bidra til å få hjulene i gang igjen, er gladmeldinger for oss, sier hun.

Gjenåpnings-pressekonferanse

Regjeringen har kalt inn til coronapressekonferanse fredag klokken 13.

Tema er gjenåpningsplan, og Høyre-leder og statsminister Erna Solberg, Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby og KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er alle til stede.

Det er også trioen helseminister Bent Høie (H), FHI-leder Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog, som de fleste er vant med å se på TV-skjermen tilnærmet ukentlig.

Hele trinn to i den såkalte gjenåpningsplanen er nå gjennomført, og det er ventet at regjeringen starter på trinn tre. Der står blant annet gjenåpning av breddeidrett, opphevelse av skjenkestopp og opphevelse av det globale reiserådet.

Nakstad: Delta-trussel

Det er smittesituasjonen som avgjør hvilke og hvor mange lettelser som er mulig å gjennomføre.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil ikke kommentere hva som kommer på pressekonferansen, men sier til NTB at situasjonen er lovende.

– Smittesituasjonen i Norge er preget av få smitteutbrudd og fallende smittetall, men vi er bekymret for at utbrudd av mer smittsomme virusvarianter kan sette enkelte kommuners TISK-apparat på strekk i sommerferien, sier han.

– Dersom vi unngår større smitteutbrudd fram til flere er vaksinert med to doser, vil vi nok kunne leve mer normalt i Norge utover sommeren, legger han til.

Den største trusselen mot videre gjenåpning er større utbrudd av delta-varianten, men Nakstad håper disse kan håndteres relativt raskt.

– Den største trusselen er større utbrudd av delta-varianten som medfører alvorlig sykdom blant uvaksinerte personer, men også slike utbrudd kan håndteres raskt av kommunene og trenger ikke nødvendigvis medføre behov for langvarige tiltak, sier han.