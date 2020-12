EQT-sjefen selger Bygdøy-villa for 85 millioner kroner

I 2014 pakket EQT-sjefen Christian Sinding sammen kofferten, og flyttet hele familien til Sveits. Seks år senere har han bestemt seg for å selge boligen for over det dobbelte av kjøpsprisen.

Luksusboligen inkluderer fire soverom, tre bad og egen kinosal. Nå selges den for over det dobbelte av salgsprisen i 2009. Vis mer byoutline Studio Oslo

Publisert: Oppdatert: 7. desember 2020 19:48 , Publisert: 7. desember 2020 19:33

Sinding kjøpte luksusboligen ved strandkanten på Bygdøy i 2009, da til en prislapp på 40 millioner kroner.

Fem år senere flyttet han til Zürich i Sveits med familien, og har i mellomtiden leid ut boligen til Jordans ambassadør, opplyser megleren Anders Langtind i Privatmegleren.

– De har nok vært igjennom en overgangsperiode for å sjekke hvordan det fungerer for hele familien å bo i Sveits. Jeg sitter med inntrykket av at de stortrives der, for de kommer ikke hjem med det første, forteller megleren.

Derfor selges luksusboligen. Prislappen er nå på 85 millioner kroner.

Siden januar 2019 har Christian Sinding operert som administrerende direktør i EQT, som ble startet av Wallenberg-familien i Sverige i 1994.

Ifølge Kapital har Sinding en formue på 6 milliarder kroner, noe som gjør ham til Norges 39. rikeste.

EQT er verdens åttende største oppkjøpsfond, ifølge Private Equity International. Selskapet er det nest største i Europa, bak britiske CVC Capital Partners.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Dobler prisen

Langtind forteller E24 at selv om Sinding har vært fornøyde med utleieløsningen, kom det til et punkt der det var enklere å selge boligen, enn å drive vedlikehold fra Sveits.

– Det krever mye å eie en bolig, og det blir ekstra mye å passe på når man skal fjernstyre vedlikehold fra utlandet, sier han.

Dagens prislapp ligger 45 millioner kroner over kjøpsprisen i 2009, og bakgrunnen for prishoppet kommer etter det megleren kaller for betydelige påkostninger etter kjøp.

– Det ble blant annet oppdaget feil, så hele fasaden og mye utvendig måtte erstattes. Huset sto under et telt i et års tid, og det kostet dem mellom fem og seks millioner bare å fikse huset utvendig, sier Langtind

I tillegg har de byttet alle badene, satt inn nye kjøkken, og annet innvendig som har trukket prisen opp, opplyser megleren.

Huset kommer med fire soverom, tre bad, egen tjenestebolig og en liten kinosal. I tillegg er det to båtplasser som følger med huset, med plass til en stor seilbåt på yttersiden dersom neste eier ønsker å benytte seg av det.

Lengtet etter boligannonsen

– Det har vært en formidabel interesse i boligen, forteller Langtind.

Boligannonsen ble lagt ut på lørdag, og megleren har allerede booket inn ni familier til å komme på visning i løpet av uken.

Han forteller også at det virker som at det er flere interesserte som har lengtet etter en boligannonse etter at EQT-sjefen flyttet til Sveits.

– Det virker som mange har ventet på at huset skulle bli lagt ut for salg, fordi telefonen ringte kort tid etter at annonsen ble lagt ut, ler megleren.

