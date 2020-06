Zara-eier må legge ned 1.200 butikker

Inditex må stenge 1.200 butikker i Europa og Kina, forteller Inditex til The Guardian.

Kleskjeden holder fortsatt flere butikker stengt på grunn av coronaviruset Vis mer Alessandro Garofalo / Reuters / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 11. juni 2020 12:00 , Publisert: 11. juni 2020 11:14

Grunnen for nedleggelsene skal være for å øke salgene i deres største butikker. Selskapet har fem Zara-butikker i Norge. Det er usikkert om disse vil bli påvirket.

Inditex forteller at avgjørelsen ikke vil påvirke antall ansatte i stor grad, og flere vil få nye jobber innenfor nettleveranser.

Tapte 4,4 milliarder kroner

Denne uken kom det fram at Inditex rapporterte et tap på 409 millioner euro (4,4 milliarder kroner) på grunn av stenging under coronaviruset, selv om de melder at nettsalg har økt med 50 prosent i første kvartal, og 95 prosent i april alene.

Tapet gjelder for perioden februar til april i år, etter at salgene gikk ned til til 3,3 milliarder euro (30,6 milliarder kroner) sammenliknet med fjorårets fasit på 6 milliarder euro (55,6 milliarder kroner).

Millioner i coronastøtte

Zara Norge har fått tildelt kontantstøtte for perioden mars og april med et totalt beløp på knapt seks millioner kroner.

Amancio Ortega som startet Inditex i 1975 er rangert som en av verdens ti rikeste menn, med en formue på over 67.5 milliarder dollar (634 milliarder kroner) i følge Forbes.

Inditex er eier av kleskjedene Zara, Massimo Dutti, Bershka og Pull & Bear.

E24 har prøvd å komme i kontakt med både Inditex og Zara Norge, men ikke fått bekreftelse på om butikkene i Norge vil bli påvirket.