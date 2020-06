Stordalen-hotell samarbeider med Volkswagen: Tilbyr hotellrom på hjul

Viruskrisen får Petter Stordalens hotell i Stockholm til å tenke nytt. Nå går Hobo Hotel sammen med Volkswagen for å tilby bobiler til svensker på sommerferie.

Petter Stordalen eier Stockholm-hotellet som planlegger et uvanlig hotelltilbud i sommer. Vis mer Volkswagen Transportbilar / Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: Publisert: 18. juni 2020 18:33

Neste måned får svensker mulighet til å sjekke inn på et hotellrom på hjul, når «Hotel California» ruller ut sine bobiler.

Konseptet, som deler navn med Eagles’ hitlåt fra 1976, er et samarbeid mellom Volkswagen Transportbilar og designhotellet Hobo Hotel i Stockholm sentrum.

Hobo Hotel eies av Petter Stordalens Nordic Choice.

I løpet av fem uker mellom juli og august kan svenskene benytte seg av bobilene, som er av Volkswagen-modellene California og Grand California, opplyser selskapene i en pressemelding.

Les også Kragerø-hotell har fått nye drivere etter coronakonkurs

Disse er innredet som hotellsuiter. Den største bobilen, Grand California, rommer toalett og dusj, og har plass til to voksne og to barn.

Den mindre versjonen, California, mangler toalettfasiliteter, og har plass til opptil fire voksne.

Prisen ligger på 5.900 svenske kroner for å leie bobilene for to netter. Til sammenligning koster ett hotellrom på Hobo Hotel i Stockholm mellom 700 og 1.500 svenske kroner per natt, skriver Dagens Industri som også omtaler saken.

Inkludert i prisen får man, i tillegg til en full tank med drivstoff, også frokost og middag fra en meny og matkasse komponert av stjernekokken Frida Ronge fra restauranten TAK, opplyser selskapene.

I likhet med de fleste hotellrom, er bobilene utrustet med både tøfler, morgenkåper og hårføner, i tillegg til dyner og puter. Vis mer Volkswagen Transportbilar

Les på E24+ (for abonnenter) For tre måneder siden ble Nina permittert fra hotelljobben. Nå benytter hun og tusenvis av andre tiden til å ta fagbrev.

– Økt interesse for bobiler

– På grunn av covid-19 og innstilte utenlandsreiser har svenskenes interesse for bobiler økt markant de siste månedene og vi merker helt nye potensielle kunder, sier produkt og markedssjef ved Volkswagen Transportbiler i en uttalelse.

– Å feriere med bobil er en snedig måte å oppleve Sverige på og samarbeidet med Hobo gjør at våre bobiler settes i en ekstra unik kontekst, dette føles moderne og spennende, fortsetter hun.

Les også Scandic åpner 50 hoteller i juni – får 83 millioner i kontantstøtte

Hotel California startet å ta imot bestillinger denne uken, og planlegger å rulle ut bobilene mellom 7. juli og 10. august.

– Nå mer enn noensinne må man optimalisere kreativiteten sin, finne nye forretningsmuligheter, og ha mot til å våge å ta nye veier for å levere relevans for målgruppen sin. Samarbeidet med Volkswagen Transportbilar og restaurant TAK har landet i en fantastisk mulighet for Hobo å kunne tilby enda et alternativ til ferien i sommer, sier Hobo-sjef Lotta Brattin i meldingen.

Bobilene leies ut med full drivstofftank, og inkluderer matkasse og meny. Vis mer Volkswagen Transportbilar

Les på E24+ (for abonnenter) Her skulle det vært 220 cruiseskip i sommer. Nå er fjorden nesten tom.

Historisk lavt belegg

Hotell- og reiselivsbransjen er hardt rammet av viruskrisen verden over. I Sverige har krisen blant annet tvunget frem en historisk dårlig måned for hotellbelegget i mai, ifølge Dagens Industri.

I mai var belegget i Stockholm på 12 prosent, sammenlignet med 78 prosent i fjor. For landet for øvrig falt snittbelegget til 16 prosent samme måned, fra 71 prosent året før, skriver avisen.

Samtidig får reiserestriksjoner og anbefalinger fra myndighetene flere til å planlegge en sommerferie i hjemlandet.

Les også Reiselivet reagerer på ny krisepakke for sesongbedrifter

Da virusutbruddet rammet Sverige tidligere i vår, ba det svenske utenriksdepartementet innbyggerne om å avstå fra utenlandsreiser som ikke var nødvendige. Dette rådet gjelder frem til 15 juli, men skal revurderes før den tid.

Denne uken ble det svenske reiserådet opphevet for ti land i Europa, inkludert Italia, Spania og Hellas. Dette vil gjelde fra 30. juni.

Det svenske utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser til Norge og Danmark, og norske myndigheter har kun åpnet grensene for svensker som kommer fra Gotland.