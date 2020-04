Svindlere utnytter coronakrisen: SR-Bank advarer mot falsk e-post

SR-Bank har de siste dagene fått mange henvendelser fra bekymrede kunder som har fått en mistenkelig e-post. – Det virker som at svindlere utnytter coronakrisen.

Thor Christian Haugland, konserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank Vis mer Pål Christensen

Siv Helen Kvalvåg

Publisert: Publisert: 20. april 2020 17:19

Det sier Thor Christian Haugland, konserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank.

E-posten forteller mottageren at hans eller hennes BankID slutter å virke på en gitt dato, gjerne allerede dagen etter, men at den fornyes automatisk dersom man logger inn i nettbanken med BankID.

Trykker man på lenken i e-posten, kommer man til et skjema der man blir bedt om å fylle inn kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.

– Dette er svindelforsøk, bankene ber aldri om slike opplysninger på e-post. Det er svært viktig at ingen fyller ut skjemaet, sier Haugland.

Bankenes felles sikkerhetssystem jobber for å få tatt ned den falske nettsiden.

Les også Økokrim om coronasvindel: Permitterte gis svart arbeid

– Slike forsøk på svindel dukker jo opp med jevne mellomrom, men den siste tiden har vi opplevd en betydelig oppblomstring. Det virker som svindlerne utnytter at mye er annerledes nå for tiden på grunn av pandemien, sier Haugland.

E-posten er sendt til et stort antall av SR-Banks kunder, men også folk som ikke er kunde i denne banken, har fått den.

– Avsenderne har nok funnet ut at SR-Bank har en stor markedsandel i Rogaland og sendt e-posten, der de henviser til at mottageren er kunde hos oss, bredt ut her i fylket. Vi har fått henvendelser fra folk som ikke er kunde hos oss som har fått denne e-posten, sier Haugland.

Foreløpig har banken ikke fått opplysninger om at noen har gått på limpinnen.

– Av erfaring vet vi at det kan ta litt tid før vi får slik informasjon, for folk går ofte til politiet først. Men vi håper at svindlerne ikke har lyktes med å lure noen inn på den falske nettsiden, sier Haugland.