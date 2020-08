Norgesferie førte til sterk salgsvekst for Vinmonopolet

Vinmonopolet hadde en heftig salgsøkning i første halvår, og i juli endte veksten på hele 59 prosent.

LANGE KØER: Smitteverntiltak førte til kø utenfor Vinmonopolet på Borg Amfi i Sarpsborg i april. Vis mer Ole Martin Skaug / E24

Publisert: Publisert: 4. august 2020 15:16

Bråbrems i grensehandelen fører til store geografiske forskjeller, hvor flere av kommunene langs svenskegrensen har hatt en dobling i salgsvolum i juli. Det viser ferske tall fra Vinmonopolet.

– Alt dette er steder der Vinmonopolet hadde et lavt salg per innbytter før coronasituasjonen, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i en kommentar.

Blant kommunene som har opplevd en dobling er Halden, Fredrikstad, Indre Østfold, Rakkestad og Kongsvinger.

Salget flyttes

I tillegg til at Vinmonopol nær svenskegrensen har en oppgang, har det vært nedgang i flere hyttepol og pol i bysentrum. Bydelspol har hatt en økning.

– Coronaberedskapen vil nok bremse mye handelslekkasje en periode. Nå handler folk hjemme, der de bor og har hjemmekontor, sier Nordahl.

I tillegg har det vært en økning i antall liter folk kjøper per handletur. Tidligere kjøpte man 2,2 liter per handel, nå er det nær tre liter per handel.

– Vi tolker dette som rasjonell kundeatferd. For å luke vekk unødvendige handleturer har folk blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine, legger kommunikasjonssjefen til.

Hetebølge og svak krone

I tillegg til at myndighetenes coronatiltak har ført til en salgsøkning på 32 prosent i halvåret målt mot samme periode i fjor, har to flere salgsdager og hetebølge i uke 25 og 26 kombinert med svak krone bidratt.

– Vinmonopolets salg har økt etter coronautbruddet, omtrent som forventet med tanke på at grensehandel og taxfree på ferger og flyplasser for en stund har stoppet nesten helt opp. Det har også vært betydelig redusert skjenking på restauranter, barer og kafeer de siste månedene sier Nordahl.

Vinmonopolet venter at den uvanlige salgsøkningen vil vare så lenge myndighetenes restriksjoner gjelder.

20 prosent flere kunder

Etter at coronatiltakene ble innført i mars har Vinmonopolet hatt 135.000 flere kunder ukentlig.

Etter tiltakene er det omtrent 805.000 kunder per uke, opp fra 670.000.

Rødvin, hvitvin og rosévin på kartong står for den største delen av salgsøkningen.

Økte med 0,7 prosent i fjor

I 2019 økte Vinmonopolet salget med 0,7 prosent, eller 600.000 liter mot året før.

Dette forklares med at det i 2018 var en lang hetebølge som førte til uvanlig stor salgsøkning i mai og juni det året.

Salget av alkoholfritt havnet på 595.000 liter i 2019, som er tidenes høyeste salg for Vinmonopolet.

