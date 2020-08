Risa AS får 12,1 millioner i et forlik med Stavanger kommune

Etter halvannen dag i tingretten ble det et rettsforlik mellom entreprenør Risa AS og Stavanger kommune. Risa får utbetalt 12,1 millioner kroner i sluttregningen etter gravejobben på nye SUS.

Byggestart for det nye sykehuset i Stavanger skjedde i september 2018, da helse- og sosialminister Bent Høie fjernet den første jorda med gravemaskinen til entreprenøren Risa AS. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 20. august 2020 16:20

– Vi er svært fornøyde med at vi ble enige med Stavanger kommune, og at vi nå får utbetalt 12,1 millioner kroner, sier anleggsdirektør Erlend Fiskum i Risa AS til Aftenbladet. - Dermed slipper vi å bruke mer tid og krefter på denne uenigheten, og nå kan vi gå videre.

Det opprinnelige kravet til Risa AS var 15,5 millioner kroner. I tillegg var det uenighet om en tilleggsregning slik at striden dreide seg totalt om 16,8 millioner kroner.

Sluttoppgjør

Konflikten som altså endte i Stavanger tingrett denne uken handlet om et sluttoppgjør etter at Risa AS hadde gjennomført den aller første gravekontrakten på det nye universitetssjukehuset på Ullandhaug i Stavanger høsten for to år siden. Det oppsto uenighet om sluttregningen. Stavanger kommune mente at deler av arbeidet ikke var godt nok dokumentert, og ville ha nye beregninger og gjennomganger.

Risa, som sendte sluttoppgjøret sitt i mai 2019, mente på sin side at kommunen aldri svarte formelt på sluttoppgjøret innen fristen på 60 dager. I slike tilfeller mister byggherren retten til innsigelser mot sluttoppgjøret, og det skal utbetales i sin helhet.

Fornøyd kommune

Det var tingrettsdommer Magne Revheim Mæland som oppfordret partene til å bli enige gjennom forhandlinger, og slik ble det.

– Vi er glade for at vi ble enige, slik vi hele tiden ønsket, sier plan- og anleggssjef Leiv Molven i Stavanger kommune. - Vi var hele tiden klar over at vi skulle betale deler av regningen, men vi ville ikke betale for mye. At dette nå endte med 12,1 millioner kroner er helt greit.

– Og nå kan dere snart engasjere Risa til nye oppdrag?

– Som en lokal entreprenør kommer de helt sikkert til å gi oss tilbud også framover, og de er selvsagt velkomne til det, og til å konkurrere på lik linje med de andre, sier Molven.

