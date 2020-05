Norsk sjømateksport falt i april

I april ble det eksportert 183.000 tonn norsk sjømat til en verdi av 8,2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 666 millioner kroner fra samme måned i fjor.

For første gang siden september 2018 faller den norske eksporten av sjømat. Volumet falt i april med 8 prosent, men verdien hittil i år. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 8 prosent, viser tall fra Norges sjømatråd. Det er første gang siden september 2018 at norsk eksport av sjømat går ned.

Det er spesielt etterspørselen av laks og hvitfisk som faller, noe som forklares med koronakrisen.

– Et betydelig etterspørselsfall for laks og hvitfisk i april som følge av koronakrisen er hovedårsaken til verdifallet, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø, i en pressemelding.

Året startet bra

Sjømateksporten starter året positivt, men så kom koronakrisen.

– Den positive trenden fikk en bråstopp på grunn av tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset, og derfor ser vi fall i eksporten for første gang på 18 måneder, forklarer Gangsø.

Lakseeksporten alene i april falt med 3 prosent i volum, mens verdien falt med 13 prosent, sammenlignet med april i fjor. Eksporten av ørret har økt i volum, men falt i pris.

Eksporten av sild og makrell har på sin side økt kraftig; sild med 131 prosent og makrell med 45 prosent takket være både volum- og prisvekst.

Også klippfisk- og saltfiskeksporten økte i verdi, mens det var nedgang for skrei, reker og særlig for kongekrabbe

Spansk opptur

Spania er ett av markedene som har vokst mest både i verdi og mengde hittil i år – også i april – noe som er spesielt, siden Spania har vært hardt rammet av koronakrisen.

– Mye skyldes norsk sjømats sterke posisjon i Spania, spesielt når det gjelder laks, sier Bjørn-Erik Stabell, Norges sjømatråds fiskeriutsending til Spania.

Ifølge ham har spanjolenes laksekonsum under koronakrisen forflyttet seg fra restaurantmarkedet til middagsbordet hjemme. Det er også eb viktig faktor at ferskvarediskene i Spania har vært åpne under koronakrisen, i motsetning til de fleste andre land.

Krevende for næringen

Hittil i år er det eksportert norsk sjømat til en verdi av 36,7 milliarder kroner. Det er en økning i verdi med 2,2 milliarder, eller 6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Men usikkerheten er stor og svekket kjøpekraft framover på grunn av permitteringer og økt arbeidsledighet spiller også inn.

– Vi vet ikke når eller hvordan dette vil kunne slå inn, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier næringen er i en krevende situasjon som følge av at koronapandemien.

– Jeg vet at det jobbes iherdig for å tilpasse seg de endrede markedsforholdene som vi nå står ovenfor. Dette skal alle i næringen ha honnør for. Laksen finner fortsatt veien til markedene og eksporten av sild og makrell øker sammenlignet med i fjor, sier han i en kommentar til tallene.

