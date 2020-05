Refser Bestseller for prispress mens de får statsstøtte: – Fattige arbeidere i Asia tar regningen

Framtiden i våre hender hevder at den danske klesgiganten presser sine underleverandører, samtidig som de får coronastøtte av staten.

Jack & Jones og Vero Moda er to av Bestseller-konsernets varemerker. Her fra Karl Johan i Oslo ved en tidligere anledning. Vis mer Heiko Junge / SCANPIX

Publisert: Oppdatert: 6. mai 2020 17:40 , Publisert: 6. mai 2020 17:23

Det er den USA-baserte rettighetsorganisasjonen Workers Rights Consortium (WRC) som fremmer påstandene om at klesgiganten Bestseller presser sine underleverandører, samtidig som de får kontantstøtte i Norge.

WRC lister opp selskaper som enten har eller ikke har forpliktet seg til å betale sine leverandører full pris for ordre. Bestseller er ifølge WRC på listen over selskaper som ikke har avgitt noe slikt løfte.

Administrerende direktør Scott Nova i WRC sier til E24 at Bestseller, i individuelle forhandlinger med leverandørene, krever mellom 1–5 prosent rabatt, i noen tilfeller kansellering av 20 prosent av ordren som allerede er produsert, og opptil 90 dagers utsettelse på betaling.

– I snitt får de rabatt på flere prosent, og i alle tilfellene får de 90 dagers utsettelse. Og leverandørene får ingen assistanse fra Bestseller, så de må ut og låne penger. Det er ødeleggende for leverandørene og arbeiderne, sier Nova.

– Arbeidere i Asia tar regningen

Informasjonen kommer fra intervjuer WRC har gjort med folk i leverandørkjeden, og som ifølge Nova må holdes anonyme av hensyn til arbeiderne.

– Informasjonen kommer fra både større og mindre leverandører for Bestseller, og fra blant annet Bangladesh, men også andre land, sier Nova.

Han understreker at det ikke er noen motsetninger mellom det Bestseller sier offentlig om sine forhandlinger med underleverandørene, og det leverandørene sier til WRC – bortsett fra at WRC har fått høre mer av detaljene.

Opplysningene ble videreformidlet fredag av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

– Bestseller, som de fleste av oss kjenner gjennom merker som Vero Moda, Jack & Jones og Only, presser ned priser på klær som allerede er produsert eller som de allerede har bestilt, og fattige arbeidere i Asia tar regningen, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden til E24.

Eies av mangemilliardær

Ifølge opplysningene WRC har innhentet, har Bestseller i noen tilfeller også presset ned prisen på varer som allerede var sendt fra Bangladesh.

Bestseller eies av den danske mangemilliardæren Anders Holch Povlsen, som ifølge Forbes er verdens 169. rikeste person, med en formue på 8,7 milliarder dollar.

– Vi mener det er helt hårreisende at Bestseller, som eies av en av verdens rikeste menn, og som attpåtil får del i krisepakken fra den norske stat, utfører et slikt råpress på sine underleverandører, som til syvende og sist ender med å sette fattige tekstilarbeidere i asiatiske land i en kjempeskvis.

– Vi snakker om de mest sårbare av de sårbare som nå presses av Bestseller, sier Riise.

Bestsellers norske sjef Øyvind Hauge har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Får statsstøtte i Norge

Ifølge offentlige tall har Bestseller Stores Norway fått over 5,4 millioner kroner i kontantstøtte av staten. Bestsellers AS har fått 211.680 kroner.

Scott Nova i WRC sier han frykter at Bestsellers prispress vil føre til at leverandørene i Sørøst-Asia går konkurs og at arbeiderne mister jobben.

– Hvis det samtidig stemmer at de får statlig støtte i Norge, gjør det bare atferden deres desto mer skandaløs. Vi må huske at fra perspektivet til selskapet, så er disse leverandørene også en del av Bestseller, selv om de går på kontrakter, sier Nova.

Leder Anja Bakke Riise i Framtiden i våre hender er klar på hva Bestseller nå må gjøre.

– Det ene er at de må betale for alle varer som enten er produsert eller under produksjon, eller som ligger til bestilling, til opprinnelig avtalt pris. De må slutte å presse på for sterkt rabatterte priser i denne situasjonen.

– Og de må betale for varene i henhold til de ordinære betalingsfristene. For noe av det de gjør nå er å kreve utsatt betalingsfrist, i et marked og hos fabrikker som i utgangspunktet ikke har veldig mye å rutte med, fortsetter Riise.

Hun peker på at det i denne situasjonen er spesielt ille for arbeiderne, som ikke får lønn om de ikke går på jobb, og derfor ikke har noe valg.

– Det neste er at de må sikre at arbeiderne som må gå på jobb nå, kan beskytte seg mot smitte. De må ha steder de kan vaske seg, tilgang til munnbind, hansker og mulighet til å holde avstand, sier Riise.

– Paradoksal situasjon

Framtiden i våre hender mener her at klesmerkene må ta et større ansvar for å påse at helsen til arbeiderne ivaretas hos underleverandørene.

– Vi forstår jo at Bestseller står i krevende økonomisk situasjon, og det er kjempeleit at deler av de ansatte i Norge og Danmark er permittert eller oppsagt, men den situasjonen rettferdiggjør ikke det presset de utsetter noen av de mest sårbare menneskene i Sørøst-Asia for.

– Det er for å si det mildt en paradoksal situasjon. De får millionstøtte fra staten, og er eid av verdens 169. rikeste person. Det vil jeg tro det er mange av oss som stusser over.

– Jeg mener det er helt hårreisende oppførsel. Den norske regjeringen har oppfordret alle fra næringslivet til å bidra til dugnaden. Dette er ikke akkurat dugnad fra Bestseller.

Bestseller: Kansellasjon i enighet med leverandører

Talsperson Morten Norlyk Skjønning Jørgensen i Bestseller henviser i sitt svar til selskapets pressemelding om håndteringen av underleverandørene under Covid-19-krisen, hvor det blant annet heter at Bestseller ikke har kansellert bestillinger uten at det har vært i overensstemmelse med leverandøren.

– Bestseller støtter det ILO-baserte initiativet «Covid-19: Action in the global garmen industry» sammen med en rekke andre merker og interesseorganisasjoner. Vi har valgt å gå i dialog med alle våre leverandører for sammen å finne en løsning på krisen. Bestseller sto i starten av krisen i en meget stor likviditetskrise og i den første måneden alene tapte vi 100 millioner danske kroner om dagen, skriver Jørgensen i en e-post til E24.

Han understreker at Bestseller har valgt å ta imot sommer- og vår-varer som var produsert eller var i gang med å bli produsert.

– Vi legger stadig orde til høsten, dog søker vi en reduksjon i volumet for å unngå overproduksjon (grunnet mindre etterspørsel under krisen). Sammen med de individuelle leverandører har vi gjenforhandlet de individuelle vilkår for å få alle parter gjennom krisen, og sikre at det kan komme fremtidige ordre.

– Dette innebærer blant annet at betalingsbetingelser i noen tilfeller, etter gjensidig avtale, er forlenget fra 40 til 90 dager og at det er avtalt individuelle rabatter. De få kanselleringer som har skjedd, har vært i samsvar med de individuelle leverandørene, skriver Jørgensen.