Undersøkelse viser at bedriftseiere sliter: – Det er noe av det verste som har hendt

En av tre svarer at de vurderer å søke seg til en trygg jobb, på grunn av coronapandemien. Det forstår gründer Anne Harila godt, selv om hun ikke vil gi opp.

Anne Harila har eid og drevet en liten bedrift siden 1979. På tross av krisehjelp har coronamånedene endt med tap. Vis mer Vidar Ruud, NTB scanpix

Publisert: Publisert: 4. juni 2020 16:14

– Coronasituasjonen er noe av det verste som har hendt. Det ble helt stille. Vi lever av å behandle folk, det er det vi driver med, og vi måtte stenge over natten, sier Anne Harila til E24.

Hun åpnet sin første klinikk i Norge i 1979, og jobber ved og driver Laserklinikken, som nå består av fire klinikker.

Harila er en av 481 eiere av små og mellomstore bedrifter som har svart på SMBs medlemsundersøkelse om hvordan det har vært å være bedriftseier under coronakrisen.

Stress og søvnproblemer

I undersøkelsen svarer en av fire at de har vurdert å legge ned de siste månedene, en av tre at de har vurdert å søke seg til en tryggere jobb, og hver tredje bedriftseier sier at det nå er mindre sannsynlig at de starter ny bedrift i fremtiden.

Seks av ti sier også at de har opplevd unormalt høyt stressnivå og søvnproblemer, og halvparten sier at krisen har hatt en negativ effekt på deres nære relasjoner.

Laserklinikken måtte holde stengt fra 16. mars til 27. april.

– Det virker helt surrealistisk og uvirkelig. Det at levebrødet forsvinner over natten er noe av det verste som kan skje. Det gikk litt tid før jeg fikk summet meg. Og så begynte arbeidet med å ringe pasienter og avlyse timer, sier Harila.

Tap tross støtte

Flere av klinikk-selskapene har fått kontantstøtte av staten, ifølge E24s oversikt. Harila sier at gårdeier i tillegg reduserte leien på grunn av krisen. Likevel forteller hun om flere hundre tusen i tap mens klinikkene måtte holde stengt.

– Det er dramatisk å plutselig ikke ha penger. Men jeg kan jo ikke legge meg ned av den grunn, sier Harila, som legger til at hun kan forstå at det er flere bedriftseiere som vurderer å legge ned driften.

– Ministrene står på tv og sier at norske bedrifter skal bestille og kjøpe varer fra hverandre, men med hvilke penger? spør hun.

Hun er selv over pensjonsalder, så hun hadde ikke rett på permitteringspenger da klinikkene måtte holde stengt.

Mindre omsetning

Harila mener likevel at hun var litt bedre skodd for krise, fordi hun tross alt har en bedrift som har drevet lenge, og dermed har nedbetalt alt utstyr.

– Coronakrisen er en følelse av å miste levebrødet. Og så aner ikke noe hvor lenge det ville vare. Jeg leser at det kan komme strengere tiltak igjen, men jeg er et positivt menneske, og har ingen planer om å gi meg, sier Harila.

Nå må hun ha mer tid mellom pasientene, for å blant annet sterilisere. Hun tror hun skal klare å holde klinikkene åpne fremover likevel.

– Jeg får ikke vanlig omsetning igjen før tiltakene letter mer. Jeg har ikke tenkt å stenge, selv om jeg vet at mange har vurdert det, sier bedriftseieren.

Anne Harila var glad for å kunne ta imot folk på klinikken igjen i slutten av april, selv om hun ikke kan ta imot like mange som før krisen. Vis mer Vidar Ruud, NTB scanpix

– Skremmende

– Resultatet av undersøkelsen er skremmende, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i næringslivsorganisasjonen SMB Norge.

– Undersøkelsen viser at vi har grunn til å være bekymret for de langsiktige konsekvensene av denne krisen. Når så mange vellykkede bedriftseiere merker krisen så hardt på kroppen, vil det kunne føre til at oppblomstringen av småbedrifter vil avta, fortsetter Thommessen, og viser til at to av tre arbeidsplasser er skapt i små bedrifter.

– Det er enkelt å snakke om tall, renter og kvantitative størrelser, men det er egentlig den indre drivkraften, ambisjonen og lysten til å drive bedrift som er ryggraden i norsk næringsliv. Om den blir ødelagt, er vi på et mye farligere sted enn vi har forstått.

Thommessen tror det nå er viktig at regjeringen viser at de ser eierne av små bedrifter, og forstår at krisen ikke er over. Han er langt på vei fornøyd med tiltakspakken som ble lagt frem av regjeringen fredag.

– Men det er flere ting som burde gjøres for å møte denne nervøsiteten. Vi hadde egentlig sett for oss at det skulle komme mer kutt i formuesskatten, sier han, og legger til at det er godt at det er lagt frem en lønnstilskuddsordning, og at kontantstøtten videreføres.

– Når moms og arbeidsgiveravgift bare er utsatt, så er det bare å øke gjelden til staten. Begge deler burde bare avskrives helt og totalt for coronaperioden, avslutter Thommessen.