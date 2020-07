Hans Geelmuyden erkjenner rasistiske kommentarer – Umar Ashraf roser beklagelsen

PR-eksperten beklager torsdag i en pressemelding uttalelsene hvor han ba kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf «lære seg vestlige verdier». Ashraf sier til VG at han er fornøyd med måten Geelmuyden beklager seg.

BEKLAGER: Hans Geelmuyden i PR-byrået Geelmuyden Kiese skriver i en pressemelding at han fra nå av skal «avstå fra rasistiske ytringer». Vis mer Mattis Sandblad

– Jeg synes jeg har beklaget mange ganger, derfor sendte vi ut den meldingen nå, sier Geelmuyden til VG. Han mener sammenhengen det ble sagt i gjør det rasistisk.

– Dette kunne jeg ikke sagt til hvem som helst. Derfor blir det rasistisk, fortsetter han.

Hans Geelmuyden er seniorpartner og sjef i Geelmuyden Kiese.

Geelmuyden Kiese er Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Stockholm, og Bergen. Selskapet teller 130 ansatte, og ble etablert i 1989.

– For meg har dette vært en uke preget av masse erkjennelser, at vi har diskriminering og rasisme i det norske samfunnet. Det har vært en oppvåkning for meg. Ingen blir gammel før de slutter å lære. Derfor føler jeg meg som en ung mann.

Ashraf fornøyd

Kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf er kjent med beklagelsen, og sier til VG at synes det er fint at Geelmuyden nå erkjenner sine feil.

Jeg er veldig fornøyd. Det er et sånt samfunn vi vil ha. Dette er den oppførselen vi trenger fra næringslivsledere, sier Ashraf. Han mener det første steget mot et antirasistisk samfunn er at man erkjenner feiltrinn man har gjort.

– Jeg vet jo at dette også kommer til å koste han, så det er modig. De samme menneskene som har gått hardt ut mot meg den siste tiden vil nok være veldig skuffet over han nå, mener Ashraf.

I VINDEN: Ashraf er kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og velferdsetaten. Han har også sittet i offentlige ressursutvalg og jobbet med likestillingstematikk, opplyser han til VG. Vis mer Therese Nordhus Lien

Han forteller at de siste dagene har krevd sitt, og beskriver at han har blitt hengt ut på blant annet Resett, Dokument.no og Human Rights Service. Videre forteller han at folk har delt personlige bilder hentet fra Facebook-kontoen til hans kone.

– Jeg er kjempesliten. Det har vært et kjør uten like, og jeg har vært forsøkt malt som en mørkemann og motstander av ytringsfrihet. Angrepene illustrerer hvordan samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn blir møtt av hat og hets.

IKEA-samarbeid fremdeles avsluttet

IKEA Norge bestemte seg mandag for å avslutte samarbeidet med PR-byrået Geelmuyden Kiese. Da var Geelmuydens utsagn en medvirkende årsak, opplyste de. Torsdagens beklagelse endrer ingenting på denne avgjørelsen.

– Den avgjørelsen er tatt. Det blir ikke gjort noen endringer der, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Egger Westin til VG torsdag.

Også LO brøt samarbeidet med GK rundt et enkeltstående prosjekt.

– Dette gjør vi fordi de siste ukers uttalelser fra Hans Geelmuyden står i sterk motstrid til de verdier vi i LO står for, skrev informasjonssjef i LO Jenny Ann Hammerø i en epost til Dagens Næringsliv.

«Autoritær ekstremist»

– Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg erkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable, skriver Hans Geelmuyden i en pressemelding.

– Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer.

I et intervju med bransjeavisen Kampanje 15. juni uttalte Geelmuyden at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK». I en Facebook-tråd først omtalt av Kampanje, kalte Geelmuyden også kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf for ein «autoritær ekstremist» og videre at Ashraf måtte lære seg «vestlige verdier og ikke misbruke dem».

– Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske. Uttalelsen om «kebabnorsk» er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i. Begge uttalelsene er for øvrig beklaget gjentatte ganger. Ettersom ikke alle har fått med seg beklagelsene, følger min offisielle beklagelse her, skriver han.

Samtidig skriver han at han ber om å bli trodd på at disse kommentarene ikke representerer hva han står for som menneske.

– I handling har jeg i 31 år arbeidet intenst for å gjøre Geelmuyden Kiese til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Jeg håper at både nåværende og tidligere kolleger kan bekrefte dette. Hendelsene de siste ukene motiverer meg til ytterligere innsats for mer mangfold og integrering, både i GK, og i samfunnet, skriver han.