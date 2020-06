Atle Brynestads luksusyachter får ikke legge til i Flåm – 21 anløp avlyst

Atle Brynestads to cruiseskip Seadream 1 og 2 forurenser for mye til å slippe inn i verdensarvfjordene.

Seadream-eier Atle Brynestad mener det er feil at skipene hans ikke får gå inn til Flåm. Her avbildet for flere år siden på Ullevål stadion. Vis mer Trond Solberg/VG

Publisert: Publisert: 26. juni 2020 18:10

Dermed er totalt 21 anløp til Flåm i Aurslandsfjorden kansellert, skriver Sogn Avis. Det er Sjøfartsdirektoratet som har slått fast at anløpene må kanselleres.

Flåm havn meldte nyheten på Facebook tirsdag, dagen før det første Seadream-skipet skulle seile inn mot havnen.

Årsaken er at skip som går inn i verdensarvfjordene må være innenfor «tier 1» i de relativt ferske miljøkravene som regulerer NOx-utslipp.

Søsterskipene Seadream 1 og Seadream 2 er for gamle og slipper ut for mye, og må stå over de planlagte anløpene inn til Flåm. Heller ikke Geiranger blir tilgjengelig for de to luksusyachtene, ifølge Sunnmøringen.

Uenig eier

Det første anløpet til Flåm skulle vært onsdag, skriver Sogn Avis. I stedet legger Seadream-skipene turen til Fjærland.

I en e-post til Sunnmøringen skriver Seadream-eier Atle Brynestad at det ikke stemmer at båtene ikke tilfredsstiller utslippskravene.

– Det som er viktig er å oppfylle kravene den dagen kravene gjelder fra, skriver han til avisen.

Ansløpsnekten var en større strek i regningen for luksuscruise-selskapet, som har markedsført fjordene i sommer.

Pyntet og gjort klart

Verre er det kanskje likevel for de lokale cruiseanløpene, som nå får mindre å drive med i sommermånedene.

– Det er bare tragisk, og vi blir litt opprørte, sier daglig leder May Lene Steinheim Lunden i Fjordsafari Norway i Flåm til Sogn Avis.

– Jeg synes Sjøfartsdirektoratet burde lempe litt på miljøkravene i den spesielle situasjonen vi er i, legger hun til.

Selskapet hennes tilbyr opplevelser og turer i og langs fjorden og var forberedt på gradvis opptrapping av aktiviteten fremover.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Brynestad, så langt uten å lykkes.