Martin Andresen måtte gi kriselån til Skeidar etter nytt tøft år

Skeidarliving Group hadde nok et tøft år i fjor, og kom på et tidspunkt i brudd med lånebetingelsene sine.

Daglig leder og største eier i Skeidarliving, Martin Andresen, har lite å smile over i årsregnskapet for 2019. Vis mer Erlend Aas / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 3. juli 2020 15:02

Møbelkonsernet Skeidarliving Group som består av 51 Skeidar-butikker gikk på nok et solid tap i fjor.

Før skatt endte underskuddet på 90,3 millioner kroner i 2019. Det er en liten bedring fra i fjor, da underskuddet landet på 98,1 millioner kroner.

Til sammen omsatte konsernet med tidligere fotballproff Martin Andresen som største eier og daglig leder, for 1,95 milliarder kroner.

Det betyr at konsernet står mer eller mindre på stedet hvil fra året før, da omsetningen landet på 1,94 milliarder.

Kriselån

Året startet ifølge selskapet bra, men situasjonen forverret seg utover året, og et kraftig omsetningsfall mot slutten av 2019 gjorde at resultatet ble svakere enn forventet. I tillegg har den svake kronen gjort det mye mer kostbart for kjeden å importere møbler til varehusene.

Selskapet skriver at man har hatt en utfordrende likviditetssituasjon i løpet av året.

Møbelgiganten har vært så hardt presset at man teknisk sett har vært i brudd med lånebetingelsene (covenants) sine i 2019, og eierne har bistått med et kriselån på 75,5 millioner kroner.

Andresen eier rett i underkant av 70 prosent av møbelkjeden. Også XXL-eier Øivind Tidemandsen er på eiersiden etter oppkjøpet av Living i 2012.

Konsernet har igangsatt en finansiell restrukturering, som er godkjent av møbelkjedens hovedbankforbindelse, og vil bli gjennomført innen 30. juni.

Etter denne restruktureringen mener styret at det er liten grunn til å tro at man kommer i brudd med lånebetingelser.

Forventer ingen vekst

Selv om hus og hjem-kategorien har vært en vinner i handelsbransjen under coronakrisen, forventer Skeidarliving «unormalt svake resultater» i første kvartal.

Styret forventer likevel resultatforbedringer i 2020.

Som resten av varehandelen er også møbelbransjen preget av usikre framtidsutsikter, og Skeidarliving forventer ingen vekst i bransjen som helhet i 2020.

