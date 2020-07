Märtha har solgt kongehytta

Etter nesten to år har Prinsesse Märtha Louise (48) fått solgt sommerstedet på Hankø.

FERIESTED: Den norske kongefamiliens feriested Bloksberg, på øya Hankø i Østfold. Vis mer Kristoffer Iversen

Publisert: Oppdatert: 1. juli 2020 11:24 , Publisert: 1. juli 2020 10:35

I august 2018 ble det kjent at prinsesse Märtha ville selge sommerstedet på Hankø.

Nå er hytta solgt.

Megler Torbjørn Ek bekrefter at hytta er solgt, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til VG. Det var Børsen som først omtalte saken. Ek sier til nettavisen at både pris og kjøper er konfidensielt.

Bloksberg har tilhørt kongefamilien helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947. Da hadde han allerede leid den i årene før andre verdenskrig.

Prinsessens sekretær Carina Scheele Carlsen ønsker ikke å kommentere saken.

SOLGTE HYTTA: Etter nesten to år er Märtha Louises feriested på Hankø solgt. Vis mer Frode Hansen / VG

Etter at kong Olav gikk bort i 1991 arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen.

I juni ble det kjent at prisen på ferieparadiset ble dumpet fra 35 millioner norske kroner til 25 millioner kroner. Verdien ble først anslått til å ligge rundt 70 millioner.

Eiendommen er på over 400 kvadratmeter, og har tolv mål stor tomt. Eiendommen består av et hovedhus og et gjestehus, i tilleg kommer brygge og båthus. Märtha har tidligere skrevet i sosiale medier at hun kommer til å savne utsikten fra feriestedet.