Solgte gaffeltrucker for 21 mill. – uten å eie dem

Lederne i to truckselskaper i Nittedal ble pågrepet av Økokrim i 2018. Én av dem er nå frifunnet.

Én er dømt og én frikjent etter at Økokrim tiltalte to menn for bedrageri og utroskap i Nittedal i fjor. Vis mer Tore Meek / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 11. juli 2020 15:52 , Publisert: 11. juli 2020 15:11

En 50 år gammel bedriftsleder for to truck-utleieselskaper i Nittedal er dømt for grovt bedrageri mot flere leasingselskaper og for grov økonomisk utroskap.

Dommen er på fire år og seks måneder.

50-åringen har allerede anket dommen, som ble avsagt 16. juni, bekrefter hans advokat Øyvind Kilstad i Halvosen & Co.

– Min klient er uenig i dommen og har anket, skriver Kilstad i en tekstmelding til E24 lørdag.

Les på E24+ (for abonnenter) Ivar Tollefsens metode: Slik bygde han et europeisk eiendomsimperium

Samtidig ble en 48-åring, også han leder i et truckselskap, frifunnet på alle tiltalepunkter. Her har Økokrim på sin side anket frifinnelsen.

48-åringens forsvarer Leif Lian sier han ikke har noe annet å tilføye enn at både 50-åringen og Økokrim har anket.

Solgte for 22 mill.

Forholdet ble avdekket i 2018, og tiltalen kom i oktober i fjor.

Blant de tapsutsatte kjøperne av truckene nevnes blant annet SG Finans, Ikano Bank og Nordea Finans.

De to tiltalte hadde ledende roller i utleieselskapene Fortuna Truckservice AS og Norsk Truckutleie AS, skriver Økokrim i en pressemelding.

50-åringen dømmes for å ha solgt gaffeltrucker til leasingselskaper, samtidig som truckene allerede var eid av andre leasingselskaper.

Kjøpesummen var på til sammen 21,8 millioner kroner. Samtidig er mannen dømt for grov økonomisk utroskap på rundt 18 millioner kroner.

Oppdaget av bostyrer

I den 37 sider lange dommen kommer det frem at mistanken om mulige straffbare forhold oppsto etter at selskapene hadde gått konkurs.

Bostyreren oppdaget at representanter for Fortuna Truckservice hadde utgitt seg for å ha eierskap til en truck de skulle selge til et leasingselskap, mens trucken i realiteten allerede var eid av et annet selskap.

På tidspunktet for konkursen forelå det ifølge dommen 242 leasingkontrakter fordelt på 183 trucker. Kun 60 av disse har kommet til rette, heter det.

Les også To tiltalt for grovt bedrageri: Skal ha solgt gaffeltrucker de ikke eide for over 30 mill.

Anker frifinnelse

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim sier de stort sett er fornøyd med dommen.

– Vi er tilfreds med at retten har domfelt og at man ser strengt på utnyttelsen av et slikt tillitsbasert system som dette er. Det er viktig å verne om tilliten i kredittmarkedet, sier Thorsen.

Han viser til at gaffeltrucker, i motsetning til personbiler, ikke har registreringsnummer, og dermed kan være lettere å gjemme bort i bøkene.

– Så muligheten for misbruk er jo større her, sier han.

Samtidig bekrefter Thorsen at Økokrim har anket frifinnelsen av 48-åringen.

– Han har, som det står i dommen, underskrevet 35 kontrakter som retten mener er bedragerier. Vi er uenige i at han ikke forsto eller burde forstått hva han signerte.