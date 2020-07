Nordmenn flokker til golfbanen: - Voldsom pågang

Interessen for golf har eksplodert under coronakrisen, viser tall fra Norges Golfforbund. Hittil i år er det registrert over 16.000 nye medlemmer, og flere golfklubber melder om sprengt kapasitet. Det merker også sportsbutikkene godt.

STORT TRØKK: Flere golfere opplever i disse dager at det kan være vanskelig å få starttid på golfbanen. Her fra Oslo Golfklubb på Bogstad. Vis mer Emilie Marie Kjøle

5. juli 2020

Denne våren har flere strømmet til golfbanen, og på landsbasis har antall medlemmer nå bikket 103.000, ifølge Norges Golfforbund.

– Idrettsinteressen går i bølger, og vi har i flere år ventet på en medlemsøkning, sier generalsekretær i Norges Golfforbund Tor-Anders Hanssen.

Her til lands er det rundt 180 golfklubber.

– Interessen er jevnt over stor, og det ser ut som veldig mange klubber har opplevd økt rekruttering, legger han til.

UNG REKRUTTERING: Ifølge generalsekretær i Norges Golfforbund Tor-Anders Hanssen er det aldersgruppen 20–35 år som øker mest. 40 prosent av årets nye medlemmer tilhører aldersgruppen. Vis mer Norges Golfforbund

Kapasiteten sprengt

– Her er det full rulle. Det har vært voldsom stor pågang hos oss, i likhet med mange andre klubber. Vi er fulltallige med medlemmer og har lenge hatt venteliste, sier daglig leder i Oslo Golfklubb Niels Vik.

– Og ventelisten vokser raskere enn noen gang før, legger han til.

Fra slutten av april har det kommet inn flere hundre nye på ventelisten, men klubben merker ikke bare en opptur i nye medlemmer.

– Forskjellen denne sesongen er at det er ekstremt mange som har lyst til å spille. Vanligvis pleier vi å ha åpent for ikke-medlemmer i tillegg, men i år har det vært så stort spilletrykk hos klubbmedlemmene våre at vi har måttet prioritere dem, sier Vik.

TRAVEL: Daglig leder i Oslo Golfklubb Niels Vik sier at det er enormt mye spilling for tiden. Vis mer Emilie Marie Kjøle

Hovland-effekten

I april kom regjeringen med nye retningslinjer for organisert trening, og golf var en av de første idrettene som ble tillatt under corona. Hanssen i Norges Golfforbund tror folk har opplevd golf som en trygg aktivitet når mye annet har vært stengt.

– Klubbene var tidlige ute og har vært flinke til å legge til rette for spill, i tillegg til at golf er en «smittevennlig» idrett fordi det er stor avstand mellom spillerne, sier generalsekretær.

Tore Steingrimsen er en av mange som har tatt turen til Oslo Golfklubb. Selv har han aktivt spilt golf i flere år, men også han merker at sporten har fått en oppsving i år.

– Jeg kjenner flere som har funnet frem igjen golfkøllene etter flere år med pause fra sporten. Jeg tror rett og slett at flere har hatt tid til å gjenoppta hobbyen på grunn av corona, sier Steingrimsen.

Generalsekretær i Norges Golfforbund mener derimot at den økte interessen også skyldes andre ting - for eksempel de sportslige resultatene til både Viktor Hovland og Kristoffer Ventura.

STORSPILL: Viktor Hovland (23) ble nylig den første norske herrespiller inne blant de 50 beste på verdensrankingen i golf. Vis mer Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Merker trøkket

Også golfbutikkene nyter godt av den økte interessen for idretten.

Ifølge daglig leder i Golfshopen Petter Rygg har selskapet hittil i år hatt en omsetningsvekst på 50 prosent.

– Vi har hatt god vekst over en lenger periode, men i år har vi en all time high. Det er veldig mye trøkk, og det er snakk om store volumer, sier Rygg.

Også de større sportskjedene merker at nordmenn strømmer til golfbanen.

– Det er imponerende å se hvordan nordmenn har tilpasset seg dette året, og funnet nye måter å holde seg i aktivitet på. Vi merker absolutt at interessen for golf har tatt seg opp, sier administrerende direktør i XXL Norge André Sørensen til E24.

Generelt så selges det godt med golf-relatere produkter, og XXL-sjefen trekker frem at sportskjeden har merket økt salg på enkeltkøller.

– Vi tror det kan tyde på at mange har returnert til sporten og trenger å supplere gamle golfsett, sier Sørensen.

