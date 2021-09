Sissener gir Raja-bok til alle landets videregående skoler

Jan Petter Sissener gir Abid Rajas bok til alle landets videregående skoler.

– Det er en bok som bør inspirere all norsk ungdom og få dem til å skjønne at alle kan komme seg opp og frem, selv om barndommen er fæl, sier han.

BOK-GAVE: Jan Petter Sissener hadde litt problemer med å få favnen full av Raja-bøker, da vi møtte ham. Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 17:17

Det er vel 400 videregående skoler i Norge.

– Jeg gir disse bøkene til landets videregående skoler fordi den gir innblikk i en kamp Raja har kjempet, hvor han har klart seg mot alle odds. Og den gir innblikk i en kultur de fleste ikke kjenner, sier investor og fondsforvalter Jan Petter Sissener.

Han omtaler boken «Min skyld» som åpenhjertig, og mener du kommer lenger inn på en politikers liv og sykdom, enn noen annen bok.

– Jeg må si jeg ble veldig rørt da jeg leste den. Den er åpenhjertig og jeg ville lese den fordi jeg ville forstå hvordan han har klart å nå så langt. Jeg tror vi lykkes bedre som samfunn om vi klarer å holde fast på våre viktigste verdier som ytringsfrihet, likestilling og mangfold. Abid flytter store grenser med denne boken, han er modig og viser vei, og jeg vil at alle generasjoner skal se at det er mulig.

BEGRUNNER GAVEN: – Jeg vil at norsk ungdom skal lese den, og kanskje spesielt innvandrerungdom, slik at de ser det er mulig å lykkes i landet vårt, sier Sissener. Vis mer

Raja har tidligere fortalt om sin vanskelige barndom, blant annet i VG i fjor.

I boken går han enda lenger og forteller blant annet om kampen for å kunne leve et fritt liv sammen med sin kone.

– Jeg leste den fordi jeg ville lese om en som har måtte kjempe seg frem. Vi får innblikk i en ukjent verden og ekstrem lang og vanskelig vei til topps i norsk politikk. Han har, med litt hjelp, klart seg.

100 000 kroner

Sissener legger til:

– Jeg vil at norsk ungdom skal lese den, og kanskje spesielt innvandrerungdom, slik at de ser det er mulig å lykkes i landet vårt, selv om utgangspunktet er vanskelig. Det nytter med stå på-vilje, selv når utgangspunktet er som verst.

Han sier han gjerne skulle gjerne gitt den til alle landet skoler, men det har han ikke råd til.

– Hvor mye vil dette koste deg?

– Rundt 100.000 kroner – det er en grense jeg har satt for å gi bort og støtte ting. Det er nivået jeg i år også har gitt til Sp og Venstre.

KLARTE DET: Favnen full av bøker. Vis mer

– Det kan mistenkes at du har et motiv å styrke de to partiene, på bekostning av Arbeiderpartiet?

– Nei, Venstre støtter jeg fordi jeg ønsker å hjelpe dem over sperregrensen. Støtten til Sp var egentlig en støtte til Jan Bøhler, for et tryggere Oslo.

DN skrev fredag om en Whatsapp-gruppe, Politikk, hvor de blant annet har diskutert hvordan man skal svekke Høyres hovedmotstander Ap.

Gruppen er initiert av investor Øystein Stray Spetalen, som gjennom mange år har gitt valgkampstøtte til borgerlige partier.

Sissener er medlem av denne Whatsapp-gruppen.

– Et viktig tema har vært hvordan bidra til hvordan Ap skal miste innflytelse?

– Nei, men jeg tror det er viktig for den gruppen at de borgerlige opprettholder flertall. Og det er ikke noe lukket fora, det er bare å kontakte Spetalen for å bli medlem.

Han legger til:

– Man prøver å putte denne gruppen, som tross alt er veldig forskjellige, inn i en båt.

STØTTET AV SISSENER: Jan Petter Sissener har gitt bort boken til Jan Bøhler og gitt Sp partistøtte. Bøhler skiftet fra Ap til Sp i fjor. Vis mer

Han har tidligere gitt bort boken til Jan Bøhler til politikere.

– Jeg har også et bredere perspektiv og det er at vi har feilet i integreringspolitikken. Det får man kunnskap om i begge bøkene; du får økt kunnskap om de utfordringene vi har når det gjelder integrering.

Abid Raja takker og bukker.

– Jeg håper skolene leser og bruker boken aktivt. Verdiendringene kommer ikke av seg, vi må faktisk aktivt kjempe dem frem.

Det er Rajas forlag, Cappelen Damm forlag, som får jobben med å sende en til alle landets videregående skoler.