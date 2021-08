Konferansehotell ser lyst på høsten: – Vi planlegger julebord som før pandemien

Denne uken hadde Clarion Hotel Energy i Stavanger sin første skikkelige konferanse. Hotelldirektøren er svært optimistisk.

OPTIMIST: Hotelldirektør Gjermund Dahl ved Clarion Hotel Energy i Stavanger ser at mange har lyst til å møtes igjen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Jeg har veldig tro på at både høsten og neste år blir bra, sier hotelldirektør Gjermund Dahl ved Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Høsten er vanligvis høysesong for kurs og konferanser, og selv om smitteutviklingen flere steder i landet gir litt usikkerhet, blir det booket inn stadig flere konferanser og julebord.

– Vi har vært positive til høsten helt siden regjeringen sa at det skulle bli en normalisering på grunn av vaksinasjonsgraden. Vi planlegger julebord som før pandemien, og ser at det er mange som har lyst til å møtes igjen, sier Dahl.

Hotellets største kundegruppe er vanligvis knyttet til idrettsarrangementer og konferanser. Blant annet venter de gjester i forbindelse med OTD Energy-konferansen i oktober.

– Vi håper de får muligheten til å gjennomføre slik de ønsker, sier Dahl.

– Lykkerus

Quality Hotel Leangkollen i Asker, som også har mye av sin drift knyttet opp mot arrangementer, kurs og konferanser, forteller at høsten og julebordsesongen fylles fort opp.

– Høsten ser veldig bra ut, sier hotelldirektør Merete Emanuelsen.

Nordic Choice-hotellet kunne endelig åpne dørene igjen den 30. juli i år, etter å ha hatt stengt 14 av de 17 siste månedene.

Den 31. juli hadde de den første bryllupsfeiringen.

– Akkurat nå er vi i lykkerus over å være tilbake igjen. Jeg føler jeg bare går rundt og smiler hele tiden, sier Emanuelsen.

– Jeg trodde det skulle bli stor pågang da det åpnet opp, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at det ville bli så stor pågang som vi har nå. Det er seminarer, møter, runde dager, bryllup og konfirmasjoner, fortsetter hun.

STOR PÅGANG: Hotelldirektør Merete Emanuelsen ved konferansehotellet Quality Hotel Leangkollen i Asker i Viken kunne endelig åpne dørene igjen i slutten av juli. Vis mer

Ingen permitterte

Da E24 snakket med henne i midten av august i fjor var stemningen en annen. Da rant avlysningene inn, og alle utenom hotelldirektøren var permitterte.

Hotellet har nå tatt alle de ansatte tilbake på jobb og gjort fire nyansettelser i faste stillinger samt knyttet til seg flere tilkallingsvikarer.

Hotelldirektøren sier det fortsatt er usikkerhet knyttet til høsten, men langt fra samme usikkerhet som i fjor.

– Jeg krysser fingrene for at vi kan fortsette som vi gjør, og at det åpner mer. Vi kan ikke tenke på alt som kan skje, om det kommer restriksjoner igjen må vi håndtere det da, sier Emanuelsen.

Quality Hotel Leangkollen har 17 konferansesaler, der den største salen har en kapasitet på 110 personer. Clarion Hotel Energy er et større hotell med 14 konferanserom og en kapasitet på 1.000 personer.

Trenger folk

Men begge hotellene må fremdeles begrense antall gjester for at alle skal kunne følge smittevernreglene.

– Vi vet ikke når regelen om en meters avstand blir borte, så vi må planlegge alt i høst som om den fremdeles er der, sier Dahl og forteller at dette tar opp plass som gjør at de bare har halv kapasitet.

Stavanger-hotellet har kunnet holde åpent gjennom pandemien og har derfor stort sett kunnet holde på sine ansatte.

MANGLER FOLK: Hotellet i Stavanger trenger både ekstrahjelper, bartendere og servitører, ifølge hotellsjefen. Vis mer

– Bransjen trenger mye folk, spesielt fagfolk er det kritisk behov for mange nå. Vi trenger ekstrahjelper, bartendere, servitører, de som ikke har kunnet jobbe så mye under pandemien, sier Dahl.

Optimismen kommer etter en mer lønnsom hotellsommeren for Nordic Choice Hotels. E24 skrev i forrige uke at Choice gikk i pluss for første gang på 16 måneder. Totalt har nesten seks av ti norske hotellrom hatt gjester i sommer.

Forbundssekretær Clas Haarek Delp i Fellesforbundet forteller at det er mange hotell som har gode bookingtall for høsten, og at det er både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som ønsker å legge planer for høsten.

– Men nå stiger smitten og folk er litt nervøse, selv om reglene gjør det mulig å møte hverandre mer. Usikkerheten preger bransjen, sier Delp til E24.

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet Vis mer

Slik situasjonen er akkurat nå er det ikke behov for at alle de brede spesialordningene knyttet til pandemien videreføres ytterligere, forteller han.

– Men det kan fort snu. Alle er usikre. Om 14 dager kan det hende at ordningene trengs likevel, sier Delp.