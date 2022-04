Maaseide-familien selger seg helt ut av Forusakutten: - Tøffe og utfordrene år

I 14 år har Maaseide-familien eid Forusakutten Kolibri. Det har endt med rundt 75 millioner kroner i minus. Nå selger de klinikken til Volvat - og trekker seg helt ut av helsesatsingen.

Bjørn Maaseide er styreleder i selskapet Kolibri Medical Group som nå selger sine 49 prosent av Forusakutten til Volvat.

– Det har vært noen tøffe og utfordrende år. Krevende er nok et godt dekkende ord, sier Bjørn Maaseide til Aftenbladet/E24.

Han er styreleder i investeringsselskapet Kolibri Medical Group AS der Maaseide-familien eier 95 prosent av aksjene. Selskapet eier det private helseforetaket Forusakutten AS.

Går omtrent i null

Kolibri Medical ble etablert i 2007 og senere slått sammen med Forusakutten. En gjennomgang av årsregnskapene viser at selskapet har et samlet underskudd på rundt 75 millioner kroner siden oppstarten. I fjor endte Forusakutten opp med et resultatet på minus seks millioner kroner med en omsetning på rundt 50 millioner kroner.

– Familien har tatt en strategisk beslutning på at vi ikke ønsker å satse i denne bransjen lenger. Og når vi først velger å selge oss ut, så er det gledelig at vi har funnet en stor og seriøs aktør som Volvat til å ta over selskapet og driften. Nå er alt i trygge hender og det gjør godt for samvittigheten vår, sier Bjørn Maaseide.

– Hvor mye har dere tapt på denne helsesatsingen?

– Ikke så mye. Vi går omtrent i null. Og det gjør vi fordi vi har solgt oss ned ved et par anledninger.

Forusakutten driver sin klinikk i Trim Towers i Sandnes.

Det siste nedsalget skjedde for fire år siden da Maaseide-familien solgte 51 prosent av Forusakutten til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Også LHL har besluttet å selge sin andel til Volvat, som dermed altså blir 100 prosent eier av klinikken i Sandnes.

Pris: 30–40 millioner

Ingen av partene ønsker å uttale seg om størrelsen på handelen, men Aftenbladet/E24 kjenner til at summen skal ligge et sted mellom 30 og 40 millioner kroner - basert på tidligere salg og hvor mye Maaseide-familien har gått inn med av egenkapital gjennom de 14 årene de har vært på eiersiden.

– Pengene er en ting, men for meg som er ekstremt opptatt av trening og helse, så er faktisk det viktigste at Forusakutten lever videre med enda bedre forutsetninger enn før. Enormt mange folk i denne regionen har et forhold til klinikken, og da er det veldig kjekt å kunne si at de i framtiden vil få et enda bedre tilbud, sier Maaseide.

Og det er det altså den landsdekkende kjeden Volvat som skal sørge for.

– Vi har hatt Stavanger-regionen på blokken i over ti år, så nå var det virkelig på tide at vi gjorde noe med det. Det er en selvfølge at Volvat skal være representert i det som er Norges tredje største region, sier administrerende direktør i Volvat, Per Helge Fagermoen, til Aftenbladet/E24.

Tar opp kampen med Aleris

Forusakutten kommer til å endre navn til Volvat når Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen om cirka tre uker. De 35 ansatte blir også overført til Volvat og klinikken kommer til å fortsette i Trim Towers i Sandnes.

Per Helge Fagermoen, administrerende direktør i Volvat.

– Og så vil vi i tillegg starte opp i Stavanger sentrum i løpet av ett års tid. Vi skal satse skikkelig i Stavanger-regionen og gi innbyggerne et godt tilbud, sier Fagermoen, som dermed varsler at Volvat er klare til å ta opp kampen med Aleris - den andre store og landsdekkende helsekjeden i Norge.

– Aleris og Volvat følger hverandre stort sett over alt i landet, og det er en konkurransesituasjon vi lever godt med.

Skal ansette 20 i Stavanger

Volvat-konsernet hadde i fjor en omsetning på litt over én milliard kroner med et resultat før skatt på rundt 20 millioner kroner. Nylig bygget Volvat et nytt sykehus i Oslo med 350 ansatte.

– Vi ser for oss å ekspandere i Stavanger også, men først må vi bli litt bedre kjent med regionen. Etter hvert kommer det nok 15–20 ansatte på klinikken i Stavanger, sier Fagermoen.

– Så dere er altså ikke bekymret for at Forusakutten stort sett har levert underskudd i alle år?

– Nei, absolutt ikke. Vi har gjennom historien gjort rundt 15 oppkjøp hvor vi har snudd negativ drift til positive tall. Dette kan vi.