Venter ytterligere prispress på matvarene: – Europas kornkammer står i brann

Russlands invasjon i Ukraina vil få følger også for matvareprisene, venter NHH-professor.

Matvareprisene ventes å øke mer som følge av krigen i Ukraina. Arkivfoto. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Russlands angrepskrig mot Ukraina vil gi utslag på mat- og dagligvareprisene her hjemme, venter økonomiprofessor Frode Steen ved NHH.

– Det alle forventer er at det får konsekvenser for råvareprisene i verden. Og de råvarene må jo også vi importere, sier han.

Som E24 skrev fredag, stiger prisen på ulike råvarer kraftig mens Europa holder pusten over den pågående Ukraina-krisen.

Fordi både gass og olje kreves for å drive jordbruk – gass i kunstgjødsel og olje i diesel – er det naturlig at råvareprisene følger energiprisene oppover.

Dessuten er Ukraina verdens femte største produsent av korn.

– Korn er produsert mye av i de landene vi snakker om, og alt dette blir vanskeligere og dyrere. Vi må ikke tro at vi som konsumenter ikke må betale en pris vi også, sier Steen.

Faste datoer

I tillegg til de årlige prisforhandlingene har leverandørene anledning til å justere prisene inn til kjedene basert på dokumenterbare endringer i kostnadene deres.

Disse prisene justeres på to faste datoer, 1. februar og 1. juli. I tillegg er det rom for å øke prisene på kort varsel gjennom såkalt force majeure, dersom noe ekstraordinært skulle inntreffe, ifølge Norgesgruppen.

1. februar fikk prisene en real dytt som følge av trykket på leveringskjedene etter og under coronapandemien.

– Men kjedene konkurrerer jo prisene ned seg imellom, så allerede i mars er de lavere enn februar, sier Steen.

Han legger også til grunn at innkjøperne og kjedene har avtalt inn en unntaksregel fra de to faste datoene dersom noe stort skjer.

– Men først må Orkla få kostnadsøkningen, så får dagligvare inn de nye prisene og så må du og jeg betale.

– Vi er ikke forsikret mot internasjonale svingninger i råvareprisene. Det må vi bare ta innover oss.

Venter kraftig økning i Sverige

Orklas svenske datterselskap uttalte i helgen til Dagens Industri at matvareprisene i Sverige vil komme til å øke kraftig.

– Vi blir tvunget til å gjennomføre store prisøkninger innen mat på kort sikt, og det kommer dessverre til å påvirke forbrukerne. Min vurdering for Orkla i Sverige er at det for våre kunder og forbrukere kommer til å handle om oppimot tosifrede prosenttall, sa administrerende direktør Henrik Julin i Orkla Foods Sverige til DI.

Han legger til at uten krigen i Ukraina, ville det «holdt med ensifrede økninger».

I Norge er konserndirektør for kommunikasjon Håkon Mageli mer nyansert i sine uttalelser. Han vil ikke spekulere i hvor mye høyere prisene vil bli.

– Det er altfor tidlig å si noe om konsekvensene, annet enn at dette kommer på toppen av en allerede anstrengt global verdikjede for mat, sier han til E24.

– Ukraina er en av verdens fire største eksportører av viktige jordbruksprodukter, som hvete, bygg, mais og raps. Og når det som er Europas kornkammer står i brann, så er det selvfølgelig slik at vi forventer ytterligere prispress på en rekke råvarer.

Også Mageli trekker frem energiprisene som utslagsgivende for dagligvaresektoren.

– I tillegg må vi også påregne høyere energikostnader. Russland er Europas ledende leverandør av naturgass, og er en av verdens største oljeproduserende land.

– Dessuten er Russland og Hviterussland store produsenter av kaliumkarbonat, som er en innsatsfaktor i kunstgjødsel. Dette kommer med økte priser av kunstgjødsel på toppen av en allerede krevende situasjon for bøndene.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop mener også det er for tidlig å si noe om prisene her til lands.

– På kort sikt ser vi ikke at krigen vil ha effekter på prisbildet. Hvis krigen fortsetter, kan det påvirke råvaresituasjonen og dermed råvareprisene. Hva dette eventuelt vil ha å si for prisene i norske dagligvarebutikker er altfor tidlig å si, skriver Kristiansen i en tekstmelding.