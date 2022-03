Her legger det russiske oligarkskipet til i Oslo – R og V foreslår straffetiltak

Lasteskipet «Lazurite» skal losse aluminium ved Oslo Havn onsdag kveld. Politikere fra Rødt og Venstre reagerer.

Det oligarkeide lasteskipet «Lazurite» klappet til kai ved Oslo Havn rundt klokken 19.00 onsdag kveld. Vis mer

Skipet er lastet med russisk aluminium, opplyste havnedirektør Ingvar M. Mathisen ved Oslo Havn til E24 tidligere onsdag.

«Lazurite» seiler under russisk flagg, og er ifølge tjenesten VesselFinder eid av det Malta-registrerte selskapet Volga-Baltic Ship 4 Ltd, som igjen er knyttet til Volga Shipping.

Volga Shipping er i tur kontrollert av den russiske oligarken Vladimir Lisin, som også er hovedeier og styreleder i stålprodusenten NLMK.

Som E24 skrev tidligere onsdag, har skipets ankomst fått havnearbeidere til å kvie seg for å losse skipet, selv om de tviler på at en boikott vil finne sted.

Ber om straffetiltak

Nå tar Rødts stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen til orde for å ilegge russiske oligarker spesielt tilpassede straffetiltak her til lands. Hun viser blant annet til at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran avviser i VG å sanksjonere den russiskeide yachten «Ragnar» i Narvik, og mener dette er passivt.

– Mitt hovedbudskap er at Norge ikke bare kan sitte på hendene og vente på EU-sanksjoner. Vi må ha egne straffetiltak rettet mot de ansvarlige for krigen, nemlig Putin og hans krets av oligarker, sier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen (R) Vis mer

– Det Skjæran sier er at vi ikke kan ha egne sanksjoner, og at det er fordi sanksjonsloven hovedsakelig handler om at sanksjoner er multilaterale. Sånn sett har han rett i det, men Norge har jo allerede gjennomført egne straffetiltak, som å fryse oljefondets plasseringer, eller da Marte Mjøs Persen var ute og sa det var uaktuelt å gi lisenser til russiske selskaper på norsk sokkel. Martinussen påpeker at dette er egne norske tiltak, og at de omtales som dette nettopp fordi de ikke er sanksjoner.

– Støre sa også i sin redegjørelse til Stortinget at regjeringen fra norsk side har jobbet for at likesinnede land står mest mulig samlet, men at det ikke hindrer at vi kan innføre egne tiltak.

– Vi mener derfor at regjeringen har åpnet for egne tiltak, og når det gjelder skipstrafikk og havner så må Norge ha det, fordi vi er i en særstilling som et land med en veldig lang kyst og et fiskerisamarbeid med Russland.

Lasteskipet «Lazurite» kom til Oslo Havn like før klokken 19 onsdag. Vis mer

Venstre vil også stenge

Også Venstres Ola Elvestuen reagerer på «Lazurites» anløp i Oslo onsdag kveld.

– Nå må norske havner stenges for russiske skip og russiske eierinteresser. Ukraina må støttes i kampen for sitt demokrati, sier Elvestuen, som minner om at ukrainske havnebyer som Odesa, Nikolajev og Kherson bombes.

Den tidligere statsråden mener Norge ikke trenger å vente på EU, men heller sette et eksempel.

– Vi må ha maksimale sanksjoner mot Russland, og det inkluderer å stenge norske havner.

Ola Elvestuen (V) Vis mer

– Storbritannia har stengt, Canada har stengt. Nå trenger vi å gjøre det samme. Russlands invasjon av et demokratisk Ukraina pågår nå.

Elvestuen påpeker samtidig at det å få gjennomført et slikt tiltak vil ta tid, og at det nettopp derfor må signaliseres at det igangsettes nå.

Martinussen sier Rødt ikke er for en potensiell EU-sanksjon som stenger alle havner for russiske skip.

– Vi mener det er altfor passivt å vente på EU. Rødt vil at vi skal være strengere mot oligarkene. Men hvis vi automatisk skal kopiere EUs sanksjonspolitikk, så er fiskeflåten en grunn til at vi må gjøre egne vurderinger og ha en differensiert politikk.

Oligark: Vladimir Lisin. Vis mer

Følger EU

Havnesjef Mathisen sa tirsdag til E24 at interesseorganisasjonen Norske Havner mandag var i møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om Ukraina og konsekvenser av norske tiltak.

– Ministeren understreket at så lenge russiske fartøy ikke er utestengt fra norske havner, så er havnene åpne som normalt. Noen steder har det vært lokale initiativer for å utestenge russiske fartøyer, men dette er ministeren tydelig på at ikke er akseptabelt, skriver Mathisen i en e-post til E24.

E24 har sendt Martinussens uttalelser til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) via Nærings- og fiskeridepartementets pressetjeneste, sammen med spørsmål om det er aktuelt å innføre egne straffetiltak mot russiske oligarker, for å hindre russiske skip anløp ved norske havner.

Departementet har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse.