Pascal mottok over 200.000 i krisestøtte: – Pandemiåret var som en drøm

Kjendiskonditor Pascal Dupuy mener livet aldri har vært så enkelt som under pandemien. Samtidig fikk de også coronamidler fra staten.

Kjendiskonditor Pascal Dupuy fikk mye å gjøre under pandemiåret etter at hjemlevering skøyt i været. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Pandemien kom som et «bang» for Pascal Dupuy, men året endte nesten med omsetningsrekord. Det takker Dupuy hjemlevering og «fantastisk dyktige ansatte» for.

– Livet har aldri vært så enkelt som det har vært under pandemien, forteller kjendiskonditoren.

– Pandemiåret var som en drøm.

E24s oversikt viser at konditoriet mottok 205.571 kroner i coronastøtte for mars og mai i fjor.

Samtidig viser årsrapporten for 2020 at resultatet før skatt endte på 14,98 millioner kroner, opp fra 12,12 millioner året før.

– Det har nok vært det beste året noensinne hvis man sammenligner resultatet med omsetningen, påpeker Pascal Dupuy, som legger til at resultatet før skatt var på 34,75 prosent av inntektene.

Svarer ikke om tilbakebetaling

Dupuy opplyser at coronastøtten er brukt til etablering av to nye butikker, og til oppussing i lokalet i Ullevålsveien 47.

E24 har spurt Pascal Dupuy om det er aktuelt å betale tilbake støtten, og om han syns det er rettferdig å motta støtte og ta utbytte. Det har han ikke svart på.

Han sier imidlertid at han støtter meningen om at det er behov for flere arbeidsplasser i Norge og at de gjennom etableringen av flere konditorer ønsker de å bidra med dette.

Pascal konditorier fikk 205.000 i coronastøtte i 2020. Vis mer

Til tross for resultatoppgangen, falt omsetningen med litt under 3 millioner kroner fra 2019 til i overkant av 43 millioner i fjor.

Årsrapporten viser også at kjendiskonditoren tok ut et utbytte på 11 millioner kroner i fjor.

Ingen utbyttebegrensning

E24 har tidligere omtalt hvordan flere bedrifter som har mottatt coronastøtte fra staten, kunne betalt den tilbake uten at de hadde gått konkurs. Arbeiderpartiet varslet før valget at de ville ha full gransking av coronastøtten.

Det har ikke vært begrensninger på om bedrifter som har mottatt støtteordninger har kunnet ta ut utbytte, men det har opposisjonen tidligere reagert på.

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner har tidligere forsvart utformingen av krisepakkene.

– Det er lett å glemme hvilken enorm usikkerhet vi sto i våren 2020, og jeg er sikker på at bildet ville sett mye mørkere ut i dag hvis vi ikke hadde møtt krisen med massive tiltak for å gi folk og bedrifter tryggheten de trengte for å komme over kneika, skrev han til E24 i august.

Pascals konditorier er blant annet kjent for sine makroner. Vis mer

Salget fra nettbutikk økte med 8,5 millioner

Selv om fjoråret gikk på skinner for den franske Dupuy, var han ikke like høy i hatten da Norge stengte ned i mars i fjor.

De hadde produsert 10.000 påskeegg, som det var uaktuelt å smelte, sier han. I 25 år hadde Dupuy nektet å begynne med hjemlevering, men da kontaktet han Bring i håp om at de kunne bidra.

Det tok ikke mange dagene før bestillingene ballet på seg, forteller han.

– Det var et nytt marked som fungerte utrolig godt med hjemlevering.

Hjemlevering åpnet et nytt marked for konditor Pascal Dupuy. Vis mer

Konditoren brukte erfaringen til julesesongen, og det endte med «enormt salg».

– Og månedene november og desember ble de beste vi har hatt i løpet av nesten 30 år i drift, opplyser Dupuy.

Suksessen med hjemlevering resulterte i at konditoriet unngikk å permittere store deler av bemanningen, bortsett fra servitørene.

– Kokker og konditorer jobbet på, og selv om salget falt med 50 prosent i butikk, økte salget fra 500.000 kroner til 9 millioner kroner i nettbutikken, opplyser Dupuy.

Ekspanderer i Oslo

Erfaringen har kommet godt med også i 2021.

– Påsken i år ble enda bedre, med over 300 prosent økning sammenlignet med påsken i 2019.

Pascal åpnet det femte konditoriet i Oslo i september i fjor, og det sjette skal etter planen åpnes i desember.

– Det er siste gangen jeg planlegger åpning av butikk under en pandemi, ler kjendiskonditoren.

De ser også på muligheten til å flytte produksjonslokalet fra Tollbugata, forteller Dupuy.

– Det har fungert som et flott lokale siden vi tok over i 1995, men litt upraktisk når vi i dag må lage mellom 40.000 og 50.000 makroner i måneden.