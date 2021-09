Likestillingsombudet: – Ulovlig med kjønnsstyrte frisørpriser

Praksisen med herre- og dameklipp er ulovlig, fastslår Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Praksisen med herre- og dameklipp er ulovlig, påpeker Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det kommer årlig inn mange reaksjoner på at kvinner må betale mer enn menn for samme klipp. Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ombudet mottar flere henvendelser årlig, fra personer som må betale for kvinneklipp, til tross for at de har kort hår.

– Dessverre er det fremdeles mange frisører som har kjønnsdelte priser, sier rådgiver Shorish Azari i Likestillings- og diskrimineringsombudet til NRK.

Han henviser til paragraf 6 av Diskrimineringsloven, som sier at det er forbudt å diskriminere på bakgrunn av blant annet kjønn.

– I utgangspunktet er praksisen med herre- og dameklipp ikke lovlig, sier Azari.