Fabian Stang om Thons ønske om strømstøtte: – Bør klare seg selv

Tidligere Høyre-ordfører i Oslo, Fabian Stang, mener næringslivet er blitt bortskjemt når de ber om strømstøtte. – Det er ikke det offentliges oppgave å sikre overskudd.

Fabian Stang heier på næringslivet, men vil ikke gi det støtte til strømregningen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

At Thon Hotels-sjef Morten Thorvaldsen etterspør strømstøtte fra regjeringen får Høyremann Fabian Stang til å reagere.

– Dette er en del av næringslivets gleder og sorger. Jeg heier på næringslivet, men de må være forberedt på å ta denne støyten – det er en premie man betaler for å tjene penger en annen gang, sier han.

Fabian Stang, som nå er partner i advokatfirmaet Elden, legger bak seg en lang karriere som høyrepolitiker. Han understreker at hans sympati ligger hos næringslivet.

– I hele mitt politiske liv har jeg kjempet for gode vilkår for næringslivet. Samtidig mener jeg at næringslivet bør klare seg selv. Dette slår begge veier, sier han.

– Det er ikke det offentliges oppgave å sikre overskudd. Hvis så var burde alle betale det meste tilbake til staten i gode år.

– Bortskjemte

Stang mener Norge trenger et næringsliv som er innovative i kriser som den strømkrisen landet befinner seg i nå.

– Dersom bedriftene får statlig støtte vil de ikke ha noen insentiv til å spare på strømmen, legge om produksjonen eller ta de riktige grepene for å bedre krisen.

– Hva tenker du når du ser at store selskaper som Thon Hotels ber som strømstøtte?

– Jeg tenker at vi har blitt bortskjemte i dette landet når vi henvender oss til staten så fort vi møter motstand. Næringslivet skal etter min mening finne ut av sånn selv.

– Kanskje Thons hoteller burde boret etter jordvarme, eller gjort lignende tiltak – men det kommer aldri til å skje dersom de får strømstøtte.

E24 spurte Thon Hotels om en kommentar på uttalelsene fra Stang før helgen, men har foreløpig ikke fått svar.

Virke og NHO er uenige

De skyhøye strømprisene i sør og vest har skapt frustrasjon hos bedriftseiere i lang tid, og presset på regjeringen om å hjelpe bedriftene med strømregningen har økt.

Fredag 5. august ble det klart at regjeringen ga etter for presset. Sammen med representanter fra næringslivet jobber de nå med hvordan en strømstøtteordning for bedrifter skal se ut.

Spørsmålet nå er hvordan ordningen vil se ut, og ikke minst hvilke bedrifter som vil motta støtte. Selv ikke arbeidstagerorganisasjonene NHO og Virke ser øye til øye der.

Mens NHO vil ha strømstøtte som er lik den private strømstøtten, mener Virke at de som sliter med regningen bør få statsgaranterte lån, med mulighet for omgjøring til tilskudd dersom låntager iverksetter energieffektiviseringstiltak.

Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Nils-Henrik Von der Fehr, er skeptisk til strømstøtte.

– Norsk næringsliv går godt

Flere frykter også at de store prisforskjellene på strøm i ulike deler av landet skaper skjev konkurranse.

Senest Paal Otto Hennig-Olsen i Hennig-Olsen Is, som frykter at vedvarende ulike strømprisene vil gi konkurrenter som produserer iskrem i andre deler av landet en konkurransefordel.

Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Nils-Henrik Von der Fehr, avviser at de store strømprisforskjellene i landet er et stort problem for konkurransesituasjonen.

– Slik det ser ut nå så er dette et begrenset problem. Det er alltid forskjeller avhengig av hvor en bedrift er i landet. I sør er det kortere transport enn om man produserer langt nord. Det vil alltid være ulikheter, fordeler og ulemper, sier han.

Professoren legger til at han ikke ønsker å nedsnakke ulempen strømkostnadene gjør for enkelte bedrifter og at han er klar over byrden strømprisene har skapt for enkelte bedrifter.

Likevel er han, som Stang, skeptisk til strømstøtte. Dels fordi det er vanskelig å få til en ordning som treffer, og dels fordi næringslivet i Norge går godt.

– Den generelle vurderingen er at det går veldig godt i norsk næringsliv. Det er for eksempel få eller ingen tegn til konkurser. De fleste vil likevel ønske seg strømstøtte, selv om det er på langt nær alle som trenger det, sier Von der Fehr som også er aktivt høyremedlem i Hurdal Høyre.

Han mener det vil være vanskelig for regjeringen å lage en ordning som ikke gir støtte til bedrifter som ikke trenger det.

– Noen av de selskapene som har fått en stor økning i strømutgiftene sine, de går samtidig veldig godt, fordi det er gode tider i norsk økonomi, sier professoren.

– Det er ikke ønskelig at støtten havner hos eierne, men det er ofte dem som får gevinsten av støtten slik vi så under coronapandemien.