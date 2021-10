Fondssalg bidro til millionhopp for Støre

Norges påtroppende statsminister hadde et godt regnskapsår i 2020.

Regnskapet til Jonas Gahr Støres selskap Femstø AS ble passende nok gjort tilgjengelig for offentligheten i Brønnøysundregistrene sent onsdag kveld.

Torsdag blir Støre som kjent Norges nye statsminister.

Resultatet viser et overskudd på 5,8 millioner kroner i fjor, en forbedring fra 3,4 millioner året før.

Den kraftige økningen i overskuddet kom etter at selskapet hadde en voldsom vekst i posten annen finansinntekt. Denne beløp seg til hele 6,7 millioner kroner, opp fra 1,1 millioner kroner året før.

Satt alt i banken

Støres gode økonomi har skapt mye oppmerksomhet i hans tid som partileder. Dette førte til at Støre i fjor tok en helomvending rundt egen formue.

– For å unngå omtale av interessekonflikter, så har jeg bestemt at jeg setter pengene i banken, sa han i et intervju med VG.

– Jeg har hatt en arv fra min bestefar og har vært opptatt av at den skal ha armlengdes avstand fra mitt virke som politiker. Og så har jeg erfart i to valgkamper at dette har blitt et tema, med spørsmål om hvor pengene var plassert, fortsatte han den gang.

Støres bestefar eide gjennom mange år peisprodusenten Jøtul, før selskapet ble solgt til Norcem-konsernet i 1977. Store deler av Støres formue stammer fra arv fra dette salget.

Arbeiderpartiet bekreftet til TV 2 i sommer at Femstø hadde solgt alle verdipapirfond i løpet av fjoråret.

Tok utbytte

Fondssalget bidro til at egenkapitalen i Femstø gjør et solid hopp. Rundt 3,8 millioner kroner av resultatet ble overført til selskapets egenkapital.

Egenkapitalen i selskapet var ved utgangen av året på 74,1 millioner kroner.

Støre eide frem til i fjor sommer selskapet sammen med sine tre barn. Like før han gikk ut å fortalte at han skulle sette pengene i banken, ble barnas andeler av selskapet fisjonert ut i tre øvrige selskaper.

I tillegg til overføringen til egenkapital, ble det tatt ut to millioner kroner i tilleggsutbytte fra selskapet i fjor. Det er ikke kjent om dette ble gjort før eller etter fisjonen.

– Jonas tok 1.446.809 kroner i utbytte i 2020 og betalte 458.000 kroner i utbytteskatt, skrev kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe til TV 2 i sommer.