Ryfast-entreprenør krevde 462 mill. – fikk null

Entreprenør Marti Group krevde 462 millioner kroner ekstra etter arbeidet med Ryfast-tunnelen, men tapte på alle punkter i tingretten. I stedet må selskapet betale sakskostnader på til sammen 35 millioner kroner.

Det var vanskeligere fjell under fjorden enn entreprenøren trodde på forhånd. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var det sveitsiske entreprenørselskapet Marti som fikk en av de store Ryfast-kontraktene, den undersjøiske tunnelen mellom Solbakk og øya Sør-Hidle. Kontraktsummen var på 1,3 milliarder kroner, men da arbeidet var ferdig i 2019, hadde entreprenøren hatt langt større kostnader enn forutsatt.

Dermed kom kravet om ekstrabetalinger på til sammen 461,7 millioner kroner, og kravet ble rettet mot staten som var byggherre gjennom Statens vegvesen.

Raskt uenighet

Også underveis hadde det vært mange og lange diskusjoner mellom entreprenøren og Vegvesenet. Det oppsto nemlig raskt problemer med tunneldrivingen fordi bergmassene var mer krevende enn man trodde.

Underveis oppsto det også problemer med framdriften fordi Norsk Arbeidsmandsforbund ikke lenger ville godta at arbeidsfolkene jobbet om natten. Uten døgnkontinuerlig drift ble det enda vanskeligere å overholde tidsfristene som var satt opp.

Selv om det oppsto flere tvister underveis, ble Statens vegvesen og Marti også flere ganger enige om at entreprenøren skulle ha mer betalt for økt arbeidsmengde. Totalt fikk Marti derfor utbetalt nær 700 millioner kroner utover kontraktssummen på 1,3 milliarder kroner.

Marti fikk problemer da fagforeningen nektet arbeidsfolkene å jobbe om natten. Dermed tok det lengre tid, og kostnadene økte. Vis mer

«Plunder og heft»

I byggebransjen, og i norske domstoler, er begrepet «plunder og heft» svært godt kjent. Det er en samlebetegnelse for ekstra kostnader som en entreprenør krever av en byggherre. Det er ofte sammensatte årsaksforhold til ekstraarbeidet og forsinkelsene, men for at entreprenøren skal ha et plunder og heft-krav som holder i retten, må de knyttes til forhold som byggherren har risikoen for.

I dette tilfelle krevde Marti 183 millioner kroner ekstra for slike kostnader. I tillegg kom andre krav, for eksempel at arbeidsfolkene ikke lenger kunne drive med nattarbeid.

Tingrettsdommer Rune Høgberg konkluderer med at ingen av kravene fra Marti holder vann, og dermed frifinnes Staten etter en rettssak i Sør-Rogaland tingrett som varte i 26 dager i mai og juni.

Store sakskostnader

Tvisteloven sier at en part som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader.

Dermed pålegges Marti å betale alle kostnadene til staten på 12,9 millioner kroner. I tillegg kommer selskapets egne sakskostnader som var på hele 21,7 millioner kroner.

Det var advokat Per Gustav Lilleaasen i advokatfirmaet Føyen som førte saken for staten, men advokat Hans Christian Høgberg i DLA Piper var Marti sin advokat.