Eksperter tror omikron kan sette fart i boligprisene

Det er mye usikkerhet om hvordan den nye smitteoppblomstringen vil påvirke boligmarkedet. Flere eksperter mener den kan bidra til mer fart.

Boligprisene falt 0,6 prosent i november, viser nye tall fra meglerbransjen. Nå er det store spørsmålet hvordan boligmarkedet vil reagere på den nye varianten av coronaviruset.

Administrerende direktør Grethe Meier i eiendomsmeglerkjeden Privatmegleren tror boligmarkedet forsterker seg i forbindelse med smittesituasjonen.

– Boligomsetningen påvirkes direkte av alvorsgraden i smitten. Mange kjenner nok på følelsen av lite plass når vi nå skal tilbake til hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage. Vi kan heller ikke reise, og kanskje bruke mindre penger på restaurant. Det vi skal bruke penger på nå er bolig, sier Meier, men viser samtidig til at strømprisene virker i motsatt retning.

I en lang periode under en tidligere fase av pandemien frarådet UD reiser til andre land, men det globale reiserådet ble opphevet i oktober. Etter omikron-utbruddet har de imidlertid frarådet reiser til land i sørlige Afrika.

– Vil normaliseres

Meier tror boligmarkedet vil normaliseres når smitten går tilbake igjen.

– Boligmarkedet var såpass sterkt i november, tross renteøkninger. Norges Bank vil nok vurdere renteøkninger nærmere, sier Meier.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, viser den ferske boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

Corona styrer boligmarkedet i større grad enn renten nå, ifølge Meier.

– Men det er klart at prisene på sikt vil påvirkes av renteøkning, sier Meier, som samtidig mener de fleste husholdningene vil tåle mindre renteøkninger.

Tror ikke på eksplosiv prisvekst

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror vi vil få færre renteøkninger enn varslet, dersom omikron fører til ny langvarig nedstenging og brems i den økonomiske veksten.

– Da vil boligprisene kunne stige mer enn de 2–3 prosentene som vi i utgangspunktet venter for 2022, skriver Macic i en SMS til E24.

Macic sier at de samtidig vet fra egne spørreundersøkelser at det er en del nordmenn som har fremskyndet boligbytte under pandemien.

– Dermed er nok noe av den potensielle etterspørselsveksten tatt ut allerede. Vi tror ikke vi får en ny runde med like eksplosiv prisvekst à la den vi hadde fra sommeren 2020 til våren 2021 fremover, selv ikke i en tenkt situasjon der det ikke kommer flere renteøkninger, sier Macic.

Interesseorganisasjonen Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) peker på usikkerheten som følge av den nye varianten av viruset.

– Boligprisveksten har stabilisert seg, men dersom Norges Bank gjør retrett som følge av omikron risikerer de å fyre opp prisveksten igjen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL i en uttalelse.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, forventer vi et velfungerende boligmarked fremover.

– Den uavklarte coronasituasjonen kan føre til en lavere rentebane og bidra til å opprettholde den relativt sterke etterspørselen etter boliger, sier Geving.

Mot strømmen

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror derimot ikke boligmarkedet vil få en «boost» på grunn av omikron.

– Sist gang falt renten, men denne gang er det snakk om at renten potensielt ikke skal stige, sier Andreassen.

Han peker på at vi fortsatt ikke vet alt om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom ved smitte av omikron-varianten. Det er derfor mye usikkerhet om også de økonomiske effektene fremover.

Flere sjeføkonomer mener den planlagte desember-hevingen fra Norges Bank kan utsettes.

«Risikoen for at Norges Bank utsetter den annonserte hevingen i desember har økt betydelig. Kanskje er det bedre å vente og se? For eksempel til januar?», skriver Swedbanks Kjetil Martinsen.

Andreassen tror Norges Bank kan la være å heve renten i desember, i et verste scenario, men.

– I dag tror jeg mest på heving.

