Over 400 tonn laks død ved Grieg-anlegg etter klorutslipp

Politiet melder om akutt forurensing av 15.000 liter klor i sjøen ved et lakseslakteri i Alta i Finnmark. Rundt 430 tonn oppdrettslaks døde etter lekkasjen, ifølge selskapet.

Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Vi fikk melding fra et lakseslakteri om at de skal ha hatt et utslipp på rundt 15.000 klor i løpet av natten. Rundt 460 tonn oppdrettslaks skal være døde. Politiet og brann er på stedet. Vi prøver å få oversikt over det som skjer, sa operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen i politiet til VG tirsdag morgen.

Politiet opprettet først en sikkerhetsavstand på 600 meter, men kloret skal ha rent rett ned i vannet og det skal derfor ikke være fare for noen på land.

– Vi har varslet Miljøvernavdelingen for statsforvalter og ledelsen i Alta kommune, sier Jørgensen.

Senere tirsdag kveld melder Grieg Seafood at cirka 430 tonn med laks døde etter lekkasjen. Det tilsvarer 96.000 lakseindivider, ifølge selskapet.

– Veldig leit

– Dette er veldig leit. Nå fokuserer vi først og fremst på oppryddingen. Vi skal snu alle steiner og få alle fakta på bordet slik at dette ikke skjer igjen, sier fabrikksjef på Simanes, Stine Torheim, i en uttalelse.

Grieg Seafood skriver at de ikke har avklart de økonomiske konsekvensene av hendelsen, men at fisken er forsikret.

Selskapet har nå engasjert Akvaplan Niva til å gjøre en uavhengig undersøkelse av miljøpåvirkningen, blant annet gjennom bunnprøver rundt slakteriet, ifølge meldingen. Undersøkelsen er ventet å ta noen dager.

Rydder opp

Tirsdag kveld er Grieg Seafood i gang med å rydde opp i ventemerdene, mens ensilasjebåter tar hånd om den døde fisken.

Tidligere på dagen sa Roger Pedersen i Grieg Seafood følgende til E24:

– Vi er i gang med å skaffe oss oversikt over det som har skjedd. Men vi vet om det som har skjedd er at det har kommet klor ut fra en klortank, ut i ventemerd-anlegget vårt, som ligger vegg i vegg med slakteriet der vi har fisk. Og det vi registrerer er at vi har en omfattende dødelighet i ventemerd-anlegget uten at vi helt vet omfanget av det, sa Roger Pedersen i Grieg Seafood til E24 tidligere tirsdag.

– For øyeblikket er vi i gang med å kartlegge og prøve å skaffe oss mer informasjon.

– Hvor alvorlig er dette?

– En betydelig andel av fisken er død i ventemerdanlegget. Anlegget er avgrenset, totalt er det rundt 400 tonn laks i anlegget. Men vi er i gang med å kartlegge det totale omfanget. For øyeblikket må vi avvente litt.