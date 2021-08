Over 400 tonn laks død ved Grieg-anlegg etter klorutslipp

Politiet melder om akutt forurensing av 15.000 liter klor i sjøen ved et lakseslakteri i Alta i Finnmark. Rundt 460 tonn oppdrettslaks skal være døde.

– Vi fikk melding fra et lakseslakteri om at de skal ha hatt et utslipp på rundt 15.000 klor i løpet av natten. Rundt 460 tonn oppdrettslaks skal være døde. Politiet og brann er på stedet. Vi prøver å få oversikt over det som skjer, sier operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen i politiet til VG.

Politiet opprettet først en sikkerhetsavstand på 600 meter, men kloret skal ha rent rett ned i vannet og det skal derfor ikke være fare for noen på land.

– Vi har varslet Miljøvernavdelingen for statsforvalter og ledelsen i Alta kommune, sier Jørgensen.

Mediekontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood bekrefter at det er et Grieg-anlegg som er rammet.

– Vi er i gang med å skaffe oss oversikt over det som har skjedd. Men vi vet om det som har skjedd er at det har kommet klor ut fra en klortank, ut i ventemerd-anlegget vårt, som ligger vegg i vegg med slakteriet der vi har fisk. Og det vi registrerer er at vi har en omfattende dødelighet i ventemerd-anlegget uten at vi helt vet omfanget av det.

– For øyeblikket er vi i gang med å kartlegge og prøve å skaffe oss mer informasjon.

– Hvor alvorlig er dette?

– En betydelig andel av fisken er død i ventemerdanlegget. Anlegget er avgrenset, totalt er det rundt 400 tonn laks i anlegget. Men vi er i gang med å kartlegge det totale omfanget. For øyeblikket må vi avvente litt.