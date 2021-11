Tromsø innfører hverken «enmeteren» eller reduserte skjenketider nå

Smittevernoverlege Trond Brattland vil ikke røpe hva de nye smitteverntiltakene vil bli. Men han kan fortelle at det ikke blir reduserte åpningstider og enmetersregel – ennå.

RØPER INGENTING:Smittevernoverlege Trond Brattland holder kortene tett til brystet og vil ikke røpe hva de nye lokale smitteverntiltakene blir. FOTO: ELINE GRØNVOLL Vis mer

Fredag klokka 14.00 holder Tromsø kommune pressekonferanse om coronasituasjonen i kommunen.

Dette kommer som følge av det store smittetrykket i Tromsø. Fredag kom meldingen om at det er registrert 101 nye smittede.

Smittevernoverlege Trond Brattland ville torsdag kveld ikke røpe noe om hvilke forskrifter og anbefalinger som kommer.

– Alle må nok vente til i morgen for å få vite hva som er planene fremover. De trenger en siste finpuss før vi kan gå ut med informasjonen. Å legge smitteverntiltak i et samfunn er inngripende.

– Kan du si noe om hvor mange eller hvor inngripende disse tiltakene vil være?

– Nei, det kan jeg først svare på i morgen.

– Har dere diskutert innføring av coronapass?

– Ja, men rent teknisk er dette fjernet, bortsett fra EU-passet som fremdeles fins. Hvis vi skal innføre noe slik er vi avhengige av at det kommer nasjonale avgjørelser rundt det, sier Brattland og legger til at ingenting vil bli vedtatt i morgen. Det vil først skje på formannskapet tirsdag i neste uke.

Trenger ikke frykte enmetersregelen i denne omgang

Brattland forteller at kommunen arbeider med et tretrinnssystem for å få kontroll på den pågående smitten. Første trinnet ble satt i gang allerede i forrige uke, da det kom anbefalinger om bruk av munnbind og hjemmekontor. Dette ga ikke ønsket effekt, og neste trinn er derfor forskrifter.

– Hvis trinn to viser seg å ikke gi effekt, må vi gå til det tredje nivået. Da er det snakk om gjeninnføring av enmeterskravet, karantenebestemmelser, begrenset åpningstid på utesteder og slik, og ja, tilbake til de ikke så gode og heller ikke så gamle dager.

– Så man trenger ikke frykte stengte utesteder og enmetersregelen i denne omgangen?

– Nei, det tilhører nivå tre. Vi håper jo at vi kan stoppe smitteøkninga på nivå to, sier smittevernoverlegen og legger til:

– Det vi har med å gjøre denne gangen er et mer smittsomt virus og en befolkning med mange vaksinerte. Vi vet rett og slett ikke helt hva som skal til for å få stoppet spredninga denne gangen. Samtidig vil vi ikke sette inn flere tiltak enn høyst nødvendig.

Tromsø er forsøkskaniner

Ifølge helsedirektør Guldvog er Tromsø først ute med å sette tretrinnsmodellen ut til livs.

– Det høres kanskje enkelt ut å lage en slik tretrinnsmodell, siden vi har arbeidet så mye rundt tiltak tidligere. Men det er veldig vanskelig. Strategien denne gangen er annerledes fordi vi ikke lenger forsøker å slå ned utbrudd, vi forsøker ikke stoppe smitten helt, det er det ingen poeng i lenger. Det vi vil oppnå er å legge en akkurat stor nok demper på smitten til at vi klarer å få kontroll.

– Kjenner du på presset for å få dette til?

– Å være først ute har utrolig mange ulemper. Den eneste fordelen er at man får mye oppmerksomhet og hjelp fra helsemyndigheter, men ellers er det kun ulemper ved å teste ut en slik ordning. Slike inngripen legger en stor byrde på et samfunn, og vi forsøker å fordele byrden jevnt, sier Brattland.

Han forteller at han ikke føler på et personlig press, selv om det jo er menneskelig å ville lykkes.

– Det er jo heldigvis ikke bare jeg som arbeider med dette, men vi er hele kommunen som arbeider for å finne de beste løsningene.