Vil flippe Norges dyreste leilighet – kan slippe millionavgift

Fotballspiller og eiendomsinvestor Håvard Nordtveit vil ha 90 millioner kroner for en leilighet han kjøpte for 76 millioner i høst. Nordtveit har tatt et grep som kan spare ham for avgift i millionklassen.

PÅ TOPP: Leiligheten på Tjuvholmen i Oslo er den dyreste på det åpne markedet akkurat nå.

Den tidligere landslagsspilleren står gjennom sitt selskap Howie as oppført som selger i prospektet til det som er Norges dyreste leilighet til salgs på det åpne markedet.

Prisantydningen er satt til 90 millioner kroner for leiligheten på Tjuvholmen i Oslo.

Leiligheten ble kjøpt i høst for 76 millioner kroner.

Finansavisen omtalte saken først.

Håvard Nordtveit har vært landslagsspiller i fotball.

Eiendomsmegler Dag-Rune Kristiansen i Belèven, bekrefter at leiligheten er kjøpt med tanke på å prøve å flippe den, det vil si at Nordtveit ikke har tenkt å bo i den selv men vil tjene raske penger på videresalg.

Markedet har vært seigere siden oktober, men Kristiansen har likevel tro på dette segmentet.

– Dette er en kjøpegruppe som ikke blir veldig berørt av renteoppgangen, sier Kristiansen på telefon til E24.

Kristiansen sier han har solgt flere dyre boliger siden renten begynte å stige.

Kan slippe regning på 1,9 millioner

Kjøpet kom i stand 27. september i år, ifølge Kristiansen, som sier det ble gjort utenfor det åpne markedet.

Nordtveit har kjøpt leiligheten ved bruk av såkalt blankoskjøte blankoskjøteet skjøte (dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier) som er signert av selger, men hvor felt for kjøper står åpent for senere utfylling og tinglysing. Bruk av blankoskjøte er forbundet med risiko. Advokatfirmaet Ræder skriver på sine nettsider at kjøper blant annet kan risikere at selgers kreditorer tar utlegg i eiendommen. , som fører til at eiendommer ikke er oppført med reell eier i grunnboken.

Det gjør at han ikke trenger å betale dokumentavgift dokumentavgiften avgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører grunnbokshjemmel til fast eiendom hvis han får solgt den videre i løpet av en periode på 12 måneder, opplyser Kristiansen.

Gitt kjøpesummen og dokumentavgiften på 2,5 prosent måtte Nordtveit ha punget ut 1,9 millioner kroner, hvis han hadde latt være å bruke blankoskjøte.

E24 har forsøkt å få kontakt med Nordtveit i forbindelse med saken, men har ikke lyktes.

Skatteutvalget som tidligere denne måneden la frem en utredning har foreslått for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å fjerne dokumentavgiften.

302.500 kroner per kvadrat

Leiligheten kjøpte Nordtveit av eiendomsinvestor Emil Eriksrød.

Eiendomsmegler Kristiansen opplyser at han ikke merker at det er flere eiendomsinvestorer som må selge nå, tross renteoppgangen.

Norges Bank har i flere runder satt opp styringsrenten, som legger grunnlaget for boliglånsrenten. Styringsrenten er nå på 2,75 prosent.

Etter at Nordtveit tok over har det blitt satt inn kunstverk i leiligheten, blant annet en original Munch til 5 millioner kroner. Det betyr at man må vite hvordan man verdsetter kunsten for å finne riktig pris på leiligheten, ifølge Kristiansen.

Leiligheten er 305 kvadratmeter stor, slik at prisen per kvadratmeter prisen per kvadratmetertotalpris gitt prisantydningen delt på antall kvadratmeter lander på 302.500 kroner.

Boliger i Oslo har det siste året blitt lagt ut for i snitt 87.000 kroner per kvadratmeter.

Ellers består leiligheten av fire soverom og befinner seg i 8. etasje. Den har tre garasjeplasser og er en såkalt frontleilighet, altså plassert mot sjøen.

Nordtveit har gjort flere eiendomshandler på Tjuvholmen. Blant annet solgte han i oktober i år en leilighet for 48 millioner kroner kjøpt i juni for 36,5 millioner kroner, viser eiendomsregisteret.

