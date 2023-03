Spotify satser på video

Den svenske strømmegiganten gjør sin største forandring på to tiår, ifølge deres egen toppsjef, Daniel Ek.

Spotify går i en ny retning, og satser på video.

– En helt ny opplevelse, sier selskapet på et lanseringsevent onsdag kveld, ifølge Expressen.

Mer video skal gi brukerne en bedre opplevelse og muligheten til å oppdage mer ny musikk. Videofunksjonen skal inneholde en «feed» som du kan bla i – litt på samme måte som med TikTok.

– Dette blir den største forandringen som Spotify har gjort siden vi lanserte en mobilversjon for to tiår siden, sier Spotify-sjef, Daniel Ek.

Ny søkefunksjon

Spotify annonserer også at det vil åpnes for å benytte bruk av hashtags i søkefunksjonen for å finne ny musikk. I tillegg vil selskapet fortsette å satse på podkastvirksomheten sin.

Spotify sier at flere av funksjonene allerede er rullet ut for brukere verden over. Andre funksjoner kommer de nærmeste månedene. Flere av de nye funksjonene er kun for betalende kunder.

Oppsigelser

I slutten av januar varslet Spotify at selskapet ville si opp seks prosent av de ansatte.

Per september 2022 hadde selskapet rundt 9.800 ansatte. Nedbemanningen innebærer et kutt på nærmere 600 stillinger, dersom man tar utgangspunkt i de senest tilgjengelige tallene.

Kuttene kom som følge av at selskapet har vært «for ambisiøse med å investere», skrev administrerende direktør Daniel Ek i en melding.

En rekke selskaper har varslet nedbemanninger den siste tiden som følge av høyere renter og usikre økonomiske tider. Spesielt innen teknologisektoren. Selskaper som Microsoft, Alphabet, Amazon, og Meta har alle varslet store kutt.

Heftig børsoppgang

Så langt i år har Spotify-aksjen steget nesten 55 prosent på Wall Street. Selskapet ble notert på New York-børsen i 2018.

I fjerde kvartal hadde strømmetjenesten totalt 489 millioner månedlige brukere. Av disse var 205 millioner betalende abonnenter.

Musikkstrømmetjenesten hadde også 3,16 milliarder euro i inntekter. Det var en oppgang fra samme kvartal i 2021, da selskapet hadde inntekter på 2,68 milliarder euro.