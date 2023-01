Flere hundre nordmenn kan være på vei til Sveits, tror DNB-topp

Håkon E. Hansen, lederen for DNBs kapital- og formuesforvaltning, snakker daglig med rike nordmenn. Nå spår han en ny utflytterbølge til Sveits.

Det er ikke bare de superrike som vil flytte til Sveits, mener Håkon Hanssen i DNB.

– Basert på våre samtaler med kundene tror vi at flere hundre til kan være på vei ut av landet, sier Hansen til Dagens Næringsliv.

Ifølge DNB-toppen er det mange flere som er i vurderingsfasen. Over 40 rike nordmenn har den siste tiden flyttet inn i ulike sveitsiske krypinn, skriver avisen.

Til nå har det stort sett vært de superrike som har meldt overgang til Sveits, men nå kommer også de i sjiktet under, ifølge Hansen.

– Formuesskatten, utbytteskatten eller det totale skattenivået er en del av vurderingen for de fleste, men det er ikke de eneste kriteriene folk avveier. Jeg tror alle lager seg en for-og-imot-liste, og elementene vektes forskjellig fra person til person. Men de brå skatteendringene har fått større tyngde hos de fleste, sier han.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad erkjenner at det finnes et nivå for skattetrykket som er uakseptabelt, men at vi ikke er der ennå.

– De med den sterkeste ryggen skal bære den tyngste børen. Om folk ikke vil være her og bidra, men i stedet flytte og leve og dø i Sveits, må de få lov til det, sier han til DN.