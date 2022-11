Tiltalt for ha lurt til seg millioner: Nå begynner rettssaken

Rolf Gunnar Hultin (73) og Terje Oddvar Steinsland (70) er tiltalt for å ha lurt til seg over 28 millioner kroner fra en statlig støtteordning. Nå begynner rettssaken mot Dubai-investorene.

Rolf Gunnar Hultin og Terje Oddvar Steinsland har de siste årene bodd i Dubai, og har vært etterlyst av norsk politi. Tirsdag starter rettssaken mot dem i Agder tingrett.

Tirsdag starter rettssaken mot forretningsmennene Rolf Gunnar Hultin (73) og Terje Oddvar Steinsland (70) i Agder tingrett. Begge står tiltalt for grovt skattesvik.

Mesteparten av saken dreier seg om det politiet mener er omfattende misbruk av Skattefunn, en statlig støtteordning for næringslivet.

Ifølge tiltalen diktet de opp til sammen 179 millioner kroner i forsknings- og utviklingskostnader i 12 selskaper, og fikk på den måten utbetalt 28,5 millioner kroner i støtte.

Selskapene skulle blant annet utvikle systemer for overføring av data mellom skip til havs, et treningsprogram som kunne forebygge sykdommen kols, og digital sang- og gitaropplæring.

Prosjektene skulle i hovedsak utvikles i Dubai. Politiet mener både prosjektene og kostnadene var fiktive. Både Hultin og Steinsland nekter straffskyld.

– Vår klient fremholder at de aktuelle prosjektene som var delfinansiert i skattefunnordningen var reelle, noe han ser frem til å belyse i retten. Vår klient erkjenner som kjent hverken de faktiske forhold eller straffskyld etter tiltalen, har Hultins advokat, Silje-Marie W. Blomkvist i advokatfirmaet Elden, tidligere skrevet til E24.

Rolf Gunnar Hultin (73) i retten for å vitne i saken mot familien hans tidligere i høst. Denne uken starter hans egen rettsmaraton.

Kom hjem fra Dubai

Partnerne ble først tiltalt i 2017, men forsvant før rettssaken mot dem skulle starte året etter. De har vært internasjonalt etterlyst av Økokrim, som ikke lyktes å få dem utlevert fra Dubai der de skal ha oppholdt seg de siste årene.

I september i år ble duoen pågrepet da de landet på Oslo Lufthavn. Begge ble da varetektsfengslet.

Dette er saken * Rolf Gunnar Hultin og Terje Oddvar Steinsland er tiltalt for grovt skattesvik knyttet til Skattefunn-ordningen. *Ifølge tiltalen har de sammen eller hver for seg svindlet til seg 28,5 millioner kroner i offentlig støtte til utvikling av IT-programmer. * Utviklingsarbeidet i ulike selskaper skal hovedsakelig ha foregått i Dubai fra 2004 til 2015. * Alle de støttede prosjektene var godkjent av Norges forskningsråd. * Utgiftene var i hovedsak lønnskostnader til ansatte oppgitt å ha jobbet i Dubai. * Ingen av selskapene har hatt kommersiell virksomhet. Utgiftene har derfor oversteget inntektene. Selskapene har krevd fradrag for utlignet skatt og fått utbetalt beløpene. * Forholdene de to mennene er tiltalt for har en øvre strafferamme på tolv års fengsel. * Etter fire år i Dubai med en etterlysning hengende over seg kom Hultin og Steinsland hjem til Norge i høst. Vis mer

Familiemedlemmer dømt til å betale millioner

I høst vitnet Hultin i den sivile erstatningssaken staten har anlagt mot hans kone, datter og svigersønn, som hadde roller i flere av Hultins selskaper.

I retten beskrev Hultin situasjonen som «forferdelig» og sa han ikke hadde mulighet til å hjelpe familien.

– Jeg regner med at Økokrim vil gå etter meg og de verdiene jeg har i Dubai. Jeg sitter her uten å kunne gjøre noe som helst, sa han fra vitneboksen.

Agder tingrett dømte i oktober familiemedlemmene til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til staten.

Retten mente det var liten tvil om at det var Rolf Gunnar Hultin som «reelt sett» tok beslutninger om skattefunnprosjektene, men konkluderte med at «proformarollen de saksøkte gjennom manglende involvering og kritikkløs tiltro til Rolf Gunnar Hultins disposisjoner har utvist, fritar ikke for ansvar».

Familiemedlemmenes advokat, Lasse Johnsen, sier til E24 at dommen foreløpig ikke er anket, men at de vil ta stilling til det tirsdag denne uken.

Ifølge Johnsen er det ingen automatikk i at en eventuell dom mot Hultin vil påvirke beløpet familiemedlemmene er dømt til å betale i erstatning.

– Men det vil kunne ha betydning, beroende på hvordan en eventuell dom mot Hultin blir begrunnet, sier Johnsen.

Et av beslagene politiet har gjort i saken, er Rolf Gunnar Hultins lilla Lamborghini.

SkatteFUNN SkatteFUNN er en finansieringsordning som skal motivere flere bedrifter til å forske og utvikle.

Hvis prosjektet blir godkjent, har bedriften rett til å søke om skattefradrag for 19 prosent av sine kostnader til utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, innenfor gjeldende rammer.

Alle bedrifter som er skattepliktige til Norge, kan søke. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, det vil si ikke går med overskudd, får støtten utbetalt som et kontanttilskudd gjennom skatteoppgjøret.

Prosjektet må godkjennes av Norges forskningsråd. For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU (Forskning og utvikling) i henhold til skatteloven.



Kilde: Skattefunn.no Vis mer

Eiendommer i Dubai

I mai i år avslørte E24 at Hultin og Steinsland er registrert med en rekke eiendommer i Dubai. I en lekkasje av eiendomsdata fra Dubai er Hultin den nordmannen som er oppført med flest eiendommer i emiratet – åtte leiligheter og et butikklokale. Verdien er anslått til over 15 millioner kroner.

Dataene i lekkasjen er fra 2020.

Da Hultin ble fremstilt for fengsling i september opplyste han at han også eier en villa i Dubai, og at eiendommene leies ut.

I dette bygget i Dubai, med svømmebasseng på taket, er Rolf Gunnar Hultin registrert med åtte leiligheter og et butikklokale.

Da han vitnet i tingretten tidligere i høst forklarte Hultin at grunnen til at han ikke hadde kommet hjem før, var utfordringer med banker og myndigheter i Dubai knyttet til oppgjør for eiendomsinvesteringer.

Han hevdet også at han ville miste eiendommene dersom han forlot landet.

Hultins advokat, Silje-Marie W. Blomkvist, har tidligere skrevet til E24 at koblingen mellom Hultins eiendomsinvesteringer i Dubai og den aktuelle tiltalen «fremstår som spekulativ».

– Det er ikke etablert noen sammenheng mellom disse forholdene per i dag, skrev Blomkvist.

I lekkasjen fra Dubai står Steinsland oppført som eier av tre leiligheter. Verdien er anslått til seks millioner kroner.

– Vi kom hjem for å rydde opp, sa Steinsland da han sammen med Hultin ble fremstilt for varetektsfengsling i høst.

– En omfattende sak

Det er satt av en måned til saken i Agder tingrett.

– Det er en omfattende sak med mye faktum og dokumenter. I tillegg har ikke de tiltalte avgitt politiforklaring på mange år, og aldri til Økokrim. Derfor trenger vi å sette av tilstrekkelig tid så vi ikke kommer i tidsnød, sa førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til Fædrelandsvennen tidligere denne måneden.

Den øvre strafferammen for grovt skattesvik er 12 års fengsel.

I tillegg til fengselsstraff risikerer Hultin og Steinsland å måtte betale erstatning for beløpet politiet mener de urettmessig har fått utbetalt.

Til sammen er dette i overkant av 28 millioner kroner. Økokrim mener Hultin kan holdes ansvarlig for mesteparten av beløpet, mens Steinsland skal ha bidratt til utbetalinger på 9,4 millioner kroner, det meste av dette sammen med Hultin.

«Skatteetaten har korrigert sine erstatningskrav på bakgrunn av penger de har fått inn fra selskapene. Dette er penger som politiet klarte å beslaglegge i sakens første fase og som deretter er overført til Skatteetaten. Kravene ble derfor litt redusert i størrelse», skriver Katrine Hatlen Nyland, senior kommunikasjonsrådgiver i Økokrim til E24.

