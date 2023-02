Høy etterspørsel etter feriereiser tross svak krone og høyere renter

Trangere lommebok ser ikke ut til å stoppe nordmenns reiseplaner til sommeren. Hos flere reiseaktører begynner enkelte destinasjoner i fellesferien å fylles seg opp.

Spania er fremdeles nordmenns feriefavoritt. Her fra stranden Barceloneta i Barcelona.

– Nordmenn har absolutt begynt å booke sommerferien allerede. Gjennom hele januar ble det satt salgsrekorder med økninger opp til 40 prosent fra uke til uke, og vi må tilbake til 2018 før trykket var så stort såpass tidlig på året, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Reisearrangøren opplever at noen av de mest populære reisemålene begynner å fylle seg opp i fellesferien.

– Årets reisetrender preges veldig av at dette for mange blir den første «ordentlige» utenlandssommeren etter pandemien. I en større undersøkelse vi gjennomførte i høst svarte hele 50 prosent at en utenlandsferie var det viktigste å spare penger til i år, så reiselysten er definitivt stor, sier Rivera.

Økte utgifter til mat og strøm, høyere rente og svakere kronekurs ser ikke ut til å skremme nordmenn vekk fra å bestille årets sommerferie.

Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, sier at nordmenn nå er de som hyppigst bestiller feriereiser blant folk i Norden.

– De siste ukene har det vært stort trykk på flybookinger til sommeren. Dagen etter at Flyr gikk konkurs var den beste dagen for Finn reise på 17 år, sier han, og legger til at etterspørselen har holdt seg oppe siden den gang.

– Tenker ikke på at euroen er sterk

Berge har ikke inntrykk av at nordmenn dropper reiseplanene til sommeren selv om lommeboken har blitt trangere. Samtidig sier han at det er en viss sannsynlighet for at folk strammer inn på feriebestillingene dersom renten skal videre oppover.

På en annen side venter Finn reise at en del kommer til å booke ferie til land utenfor euroen.

Tidligere i februar var kronen på sitt svakeste mot euroen siden høsten 2020.

– Det virker som mange ikke tenker på at euroen er sterk når de skal bestille ferie, og at de dermed får mindre å rutte med på turen. Dollaren er også knallsterk, så det overrasker oss litt at interessen for reiser til USA fremdeles er høy, sier han.

Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, sier at Spania, Hellas og Kroatia er de mest attraktive destinasjonene blant nordmenn i sommer.

Mari-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norge, skriver i en e-post til E24 at reisebyrået så en høy etterspørselen etter reiser i sommerferien allerede i romjulen.

Denne pågangen har fortsatt ut i de første månedene i 2023.

– Salgstempoet er høyere innfor sommersesongen enn forventet, og spesielt april, mai og juni overrasker med stor etterspørsel. Ser vi på salget tre år tilbake, til den siste «normale» salgsperioden, så har vi solgt noen tusen flere reiser innfor sommer 2023, skriver hun.

Spania og Hellas på topp

Zachrisson skriver at de fleste som har bestilt ferien via Ving har valgt de klassiske destinasjonene som Spania og Hellas, fremfor billigere reisemål som Bulgaria og Tyrkia.

Også hos Finn reise og Apollo er det Spania og Hellas som troner på topp blant de mest populære feriedestinasjonene denne sommeren.

Beatriz Rivera i Apollo oppgir at hele 70 prosent av de som hittil har bestilt sommerferien via dem skal til Hellas. Reisebyrået ser også at stadig flere setter opplevelser over bestemt reisemål når de skal velge destinasjon for ferien.

– Dette er også året hvor treningsreiser markerer seg. Her er salget generelt sett opp over 50 prosent sammenlignet med før pandemien, sier Rivera.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, sier at noen av sommerens mest ettertraktede reisemål begynner nå å fylle seg opp i fellesferien.

Blant de som har bestilt flybilletter med Norwegian, er det landene rundt Middelhavet som er mest dominerende.

– På enkelte av flygingene i fellesferien ser vi at det begynner å bli få ledige seter. Dette gjelder spesielt til destinasjoner i Spania og Hellas, sier Eline Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

På enkelte flyginger til disse destinasjonene i fellesferien begynner det å bli få ledige seter, fortsetter Skari.

Eline Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, sier at det er større interesse for reiser til Bulgaria, Albania og Makedonia nå enn tidligere.

Mange venter med bestillingen

Terje Berge i Finn reise sier at de fremdeles er en trend at mange venter med å bestille ferie til nærme avreise.

Han tviler på at folk kan vente seg å spare penger på å vente lenge med å bestille sommerferien.

– Det billigste og beste går først. Til sommeren er det også litt lavere kapasitet og noe færre seter å booke, så foreløpig ser det ut som prisene skal oppover etter hvert, sier han.

Mange populære destinasjoner begynner å fylle seg opp i fellesferien. Her fra Kreta, Hellas.

Mari-Anne Zachrisson i Ving skriver at folk generelt sett bestiller ferien tettere på avreise enn for noen få år siden,

Samtidig er det mange som allerede har vært tidlig ute med å sikre seg de mest attraktive reisene i sommer.

– Det er fortsatt mye å velge blant, men med det tempoet vi ser i salget om dagen, så må man regne med å være fleksibel på avreisedato og hotell, skriver hun.

