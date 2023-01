Tredemølle kostet det samme etter Black Week som da den var på tilbud

Den aktuelle markedsføringen her kan være utfordrende, ifølge Forbrukertilsynet.

DYRERE, ELLER SAMME PRIS: Skjermdumpen er fra tre uker etter Black Week. Ifølge Black Week-annonsen skulle den koste 16.999 etter kampanjen. Men man får varen til Black Week-pris ved å bli medlem.

Under Black Week skrev E24 om Tights.no og deres markedsføringsmetode.

Nettbutikken presenterte produkter med store rabatter basert på at varene skulle opp i pris etter kampanjen.

Tirsdag under Black Week kunne man blant annet kjøpe en tredemølle fra Levity til 8888 kroner. Dette ga ifølge nettsiden en rabatt på 8111 kroner fordi prisen skulle opp til 16.999 kroner etter kampanjen.

Det har ikke skjedd, ifølge Prisguiden.

Medlemspris lik Black Week-pris

E24 har fulgt med på tredemølleprisen i tiden etter Black Week.

Der har man riktignok funnet igjen prisen på 16.999 kroner.

Men samtidig har produktet hatt en «medlemspris» som man får benytte seg av dersom man blir med i kundeklubben. Det innebærer å motta e-poster om salg, nyheter og lignende fra Tights.no.

Slik ble tredemøllen (i midten) markedsført under Black Week.

Å bli medlem er gratis og svært enkelt.

I midten av desember var medlemsprisen 8.888 kroner, det samme som under Black Week. Det gjorde at produktet også da ble markedsført med 8111 kroner i rabatt.

På nyåret er medlemsprisen skrudd opp til 8.999 kroner, mens ordinær pris fremdeles er 16.999 kroner.

Utfordrende markedsføring

Da E24 skrev om Tights.no under Black Week, uttalte underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet at å markedsføre varer med henvisning til hva prisen skal bli etter kampanjen er lovlig - så lenge man ikke gir inntrykk av salg.

Daglig leder Per William Frøisland unnlot da å svare på spørsmål om hvorfor «pris etter kampanje» var en betydelig del av deres Black Week-markedsføring.

Nå ser Evensen kritisk på Tights’ markedsføring av tredemøllen i tiden etter Black Week.

Underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet mener det kan bli vanskelig for Tights.no å selge nok tredemøller til full pris, slik at Black Week-markedsføringen blir lovlig.

– Den aktuelle markedsføringen her kan være utfordrende, ettersom det kan reises spørsmål om Tights.no kan klare å selge tilstrekkelig antall varer til oppgitt pris etter kampanje, skriver hun i en e-post.

Evensen påpeker at det ikke er ulovlig å operere med medlemspriser, men at de markedsførte besparelsene må være reelle.

For at markedsføringen under Black Week skal være lovlig, må Tights.no selge et visst volum til «pris etter kampanje».

Ikke slik det skal være

Ordinær pris på 16.999 kroner har ikke vært å se på sammenligningssiden Prisguiden. Ifølge tredemøllens prishistorikk har den ikke kostet mer enn 9.999 kroner etter Black Week.

Prisguidens norgessjef Erik Andreassen-Perez forteller til E24 at det er fordi Tights.no selv velger å rapportere inn medlemspriser.

– Hvis det er rapportert inn en pris som ikke er en ordinær pris tilgjengelig for alle, er det ikke slik det skal være, skriver han i en e-post.

Prisguidens norgessjef Erik Andreassen-Perez.

– Alle priser hos oss som forutsetter et medlemskap, skal merkes tydelig med dette, slik at forbrukeren selv kan velge om de ønsker å bli medlem eller ikke for å få denne «medlemsprisen».

Tredemøllen har ingen prisoppdatering hos Prisguiden etter 21. desember.

– Fordelsklubb gir gode tilbud

Daglig leder Per William Frøisland i Tights.no-eier Netthandelsgruppen sier på sin side at «det ser ut som» at Prisguiden henter data fra en feed, og at de ikke er kjent med hvordan Prisguiden behandler denne dataen.

– Det kan se ut som at feeden har falt ut i desember. Vi har nå kontaktet dem for å løse saken, skriver Frøisland i en e-post.

Ut over det svarer han i liten grad på spørsmål som E24 stilte ham i midten av desember. Han kommenterer heller ikke Forbrukertilsynets uttalelser som kom i en påfølgende e-post på nyåret.

– Å være medlem av en butikks fordelsklubb, uavhengig om den er nettbasert eller fysisk, gjør at man som kunde får gode tilbud. Det gjelder også på tights.no, skriver Frøisland.