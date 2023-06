Laksearving-selskap anklages for regnskapsjuks

Bostyrer har avdekket mulige straffbare forhold etter tvangsavviklingen i bilbutikken Autoforce, der laksearving Oddvar Haugland var styreleder og største aksjonær.

Laksearving og austevolling Oddvar Haugland er sammen med søsknene arving til Haugland-gruppen og Erko Seafood.

Haugland bor i Sveits etter å ha utvandret i fjor. Sammen med søsknene er han arving til Haugland-gruppen, som blant annet eier oppdrettsselskapet Erko Seafood og en betydelig eiendomsportefølje på Vestlandet.

Ifølge Kapital er familien fra Austevoll god for 3 milliarder kroner.

I Autoforce var han største aksjonær med 80 prosent av aksjene. Selskapet ble tvangsavviklet i september i fjor på bakgrunn av manglende innsendte regnskaper.

Nå viser den midlertidige innberetningen til bostyrer Sølvi Nyvoll Tangen at bobehandlingen har avdekket flere mulige straffbare forhold. Boet er tilført 100.000 kroner for å etterforske saken videre.

E24 har vært i kontakt med Oddvar Haugland som ikke ønsker å kommentere saken.

– Gitt innholdet i den midlertidige innberetningen og at saken ikke er avklart, ønsker jeg ikke å gi noen kommentarer i saken, skriver Haugland i en e-post til E24.

– Klart brudd på regnskapsreglene

Autoforce ble grunnlagt i 2018 for å videreselge bruktbiler og har ikke levert regnskap for årene 2020 og 2021.

Haugland var styreleder frem til han trakk seg i juli 2022.

Ifølge den midlertidige innberetningen har regnskapsfører Accountor ikke mottatt nødvendig dokumenter og kvitteringer fra styret:

«Regnskapene for 2020 – 2022 er svært mangelfulle, og ifølge regnskapsfører skyldes dette styrets unnlatelse av å sende over bilagsdokumentasjon.»

Videre skriver bostyrer Sølvi Nyvoll Tangen at millionbeløp har gått ut og inn av selskapet uten at det er dokumentert hva pengene har gått til og hvor de kommer fra.

«Etter boets vurdering er dette et klart brudd på regnskapsreglene», skriver Nyvoll Tangen.

– Slett regnskapsføring

Til å lede selskapet som daglig leder og økonomisjef hadde Haugland med seg to bergenserne. De satt begge i styret på ulike tidspunkt, den ene også som styreleder.

– Jeg har ikke sendt over bilag som jeg skulle. Det har vært slett oppfølging til regnskapsfører og for dårlig økonomistyring, sier økonomisjefen til E24.

Årsaken til dette var ifølge økonomisjefen at man under pandemien og de påfølgende restriksjonene i stedet valgte å starte opp en ny virksomhet med salg av håndsprit gjennom Norsk Handsprit AS.

Her satt Haugland med en tredjedel av aksjene gjennom sitt private investeringsselskap Vortex AS.

Også dette selskapet ble sendt til skifteretten på grunn av manglende innsendte regnskaper. 8. juni ble selskapet tvangsavviklet.

Økonomisjefen avviser at de har utført handlinger med tanke på egen vinning, og sier han tar påstanden om brudd på regnskapsreglene med «knusende ro».

– Det har gått mye penger inn og ut av selskapet. Dette kan dokumenteres, sier økonomisjefen.

Kritisk til bostyrer

Ifølge økonomisjefen var Haugland en passiv investor i Autoforce og ikke aktiv i den daglige driften.

Han er kritisk til bostyrers konklusjoner i saken, og sier de har sendt i underkant av 50 bilag til bostyrer som ikke er hensyntatt i innberetningen.

– Om bostyrer manglet midler til å gå grundigere gjennom er det naturlig å be styret om å tilføre midler. Bostyrer har her gjort slett arbeid og om de har fått tildelt midler for å gjennomgå så ser jeg fram til det blir gjort, sier økonomisjefen.

Han legger til at han som styreleder har valgt å ikke signere bostyrers midlertidige innberetning på grunn av det han oppfatter som mangler i arbeidet.

Til E24 skriver daglig leder i en SMS at han ikke kjenner seg igjen i bostyrers konklusjoner.

«Her foreligger det mange uriktigheter i infoen du har. Kommer ikke til å kommentere dette noe mer.»

Får penger for å undersøke mulige straffbare forhold

Bostyrer Sølvi Nyvoll Tangen avviser at de har fått dokumentasjon fra eierne som endrer konklusjonen i den midlertidige borapporten.

Hun er ellers ordknapp om hva de så langt har funnet i boet til Autoforce.

– Vi har fått innvilget søknad om mer midler til boet for å undersøke de forholdene vi har omtalt i den midlertidige borapporten, sier Nyvoll Tangen.

Det betyr ifølge Nyvoll Tangen at boet er tilført 100 000 kroner for å etterforske mulige straffbare forhold, deriblant hvorfor det er store udokumenterte uttak fra selskapet.

– Mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt. Du får vente til bobehandlingen er ferdig, sier Tangen.